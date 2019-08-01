Порошенко: Медведчук при мені голову не міг підняти

Співзасновник «Опозиційної платформи – За життя» Віктор Медведчук «навіть не намагався забезпечити вплив на інформаційні канали» в період 2014-2019 років, заявив п’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко в інтерв’ю «Українській правді».

Журналістка нагадала, що на дострокових парламентських виборах у липні 2019 року політична сила Медведчука отримала понад 13% голосів і посіла друге місце.

«Тільки при Порошенку він цього не мав. При Порошенку він навіть не балотувався! При Порошенку він навіть не намагався забезпечити такий вплив на інформаційні канали», – сказав експрезидент.

У відповідь на зауваження, що Медведчук придбав телеканали «112 Україна» та NewsOne за часів президентства Порошенка лідер «Європейської солідарності» заявив: «А кому належав «112»? У кого він його придбав? Може я якось заплутався? Можна я вам розкажу, кому належав «112», якщо ви не знаєте? Я маю певні підстави стверджувати, що власник 112 не змінився. Незалежно від того, чи він оформлювався на якогось німця, чи на іншу людину він належить зараз кому? [Президенту Росії Володимиру] Путіну де-факто».

Він вважає, що міг протидіяти Віктору Медведчуку.

«Медведчук при мені голову не міг підняти», – зазначив Порошенко.

Наприкінці 2018 року соратник Медведчука Тарас Козак купив телеканали NewsOne та «112 Україна», а в червні він став власником телеканалу Zik.