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По партийным спискам Луганщина большинство голосов отдала «Оппозиционной платформе – За жизнь». Эта политсила победила во всех округах. В среднем за нее проголосовала половина тех, кто пришел на выборы. Единственный из шести округов, где эта политическая сила набрала меньше половины голосов (39,5%) – Северодонецк. Тут всего на 7 процентных пунктов от платформы «За жизнь» отстала партия «Слуга народа». В других округах эта партия также была на втором месте, набрав от 20 до 32%.

А вот результаты в мажоритарных округах для многих стали неожиданностью. Рассказываем, кого города Луганской области отправляют в парламент.

«Команда Шахова» обошла «оппозиционеров» и «слуг народа» в 4 округах

В трех из шести округов побеждают представители команды действующего народного депутата Сергея Шахова. А еще в одном лидирует непосредственно сам Шахов. При этом, члены команды шли на выборы либо как самовыдвиженцы, либо от другой партии.

Сватово: победитель одаривал сахаром (зафиксировала «Опора»)

В частности, в 113-м избирательном округе (центр в Сватово) побеждает – Александр Лукашев. Хоть он и выдвигался «Оппозиционной платформой – За жизнь», но при этом является руководителем юридического отдела благотворительной организации «Фонд Сергея Шахова». Да и сам Сергей Шахов призывал жителей региона голосовать за Лукашева.

​Согласно данным ЦИК, Александр Лукашев родился в Антраците Луганской области. А сейчас проживает в Харькове. На его странице в фейсбуке также указано, то он работает в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого.

Согласно данным гражданской сети «Опора», в конце мая в округе, где баллотировался Лукашев, массово раздавалась благотворительная помощь в виде 5 килограммов сахара. На мешке с сахаром была надпись «Мир нашему краю. Лукашев А.А. Команда Сергея Шахова».

В последнюю неделю перед выборами также представители «Опоры» зафиксировали раздачу «социальных карт Александра Лукашева». Она «предназначена для получения бесплатной социальной, гуманитарной юридической помощи».

Лисичанск: еще сахару!

В 107-м округе (с центром в Лисичанске) побеждает Александр Сухов. Он на сайте ЦИК значится как самовыдвиженец, однако в информации о кандидате указано, что он советник председателя благотворительной организации «Фонд Сергея Шахова» и член политической партии «Наш край». Указано, что родился и проживает в Стаханове (сейчас Кадиевка, оккупированная территория). Является помощником-консультантом нардепа Сергея Шахова. Работает в адвокатском объединении «Вельможный и партнеры».

Согласно данным гражданской сети «Опора», его фамилия также фигурировала при раздаче сахара. Только уже на округе, где баллотировался он. На мешке с сахаром была надпись «Луганщина – наш край. Сухов А.С. Команда Сергея Шахова».

Рубежное: сахар меняет имя

В 112 округе (с центром в Рубежном) победитель – Сергей Вельможный. Он на сайте ЦИК значится как самовыдвиженец, однако в информации о кандидате указано, что он советник председателя благотворительной организации «Фонд Сергея Шахова» и член политической партии «Наш край». Родился в Стаханове (сейчас Кадиевка, ОРДЛО), проживает в Киеве. Является помощником-консультантом нардепа Сергея Шахова. Работает в адвокатском объединении «Вельможный и партнеры».

Согласно данным гражданской сети «Опора», и его фамилия фигурировала при раздаче сахара. На мешке с сахаром, курсировавшим в этом округе, была надпись «Луганщина – наш край. Вельможный С.А. Команда Сергея Шахова».

Станица Луганская: самый главный сахар

Сам же Сергей Шахов побеждает в 114 округе Луганщины. Центр округа – прифронтовая Станица Луганская. Он также на выборы шел самовыдвиженцем. Однако является членом политической партии «Наш край» и пока действующим народным депутатом. Попал в Верховную Раду на промежуточных выборах в 2016 году по 114 округу. В информации о кандидате на сайте ЦИК указано, что проживает в городе Кадиевка (ранее Стаханов, ОРДЛО).

Как и в предыдущих случаях, представителями «Опоры» фиксировались факты раздачи сахара. По мнению представителей гражданской сети, это можно расценивать как непрямой подкуп избирателей.

Северодонецк выбрал безработного кандидата от «Слуги народа»

От команды Сергея Шахова баллотировался еще один кандидат – Юрий Фурман по 106 округу. Однако он проигрывает выдвиженцу от политической партии «Слуга Народа» Алексею Кузнецову. О нем информации не так много. Согласно данным сайта ЦИК, Алексей родился и проживает в Северодонецке. Высшее образование, беспартийный. Также указано, что временно безработный. Во время предвыборной гонки запомнился проведением большого количества концертов с участием известных украинских музыкантов.

«Оппоблок» выиграл битву за Счастье у платформы «За жизнь»

В самом маленьком прифронтовом 105 округе (с центров Счастье), где только 6 избирательных участков, лидирует Виктория Гриб. Она выдвиженка партии «Оппозиционный блок». Родилась и проживает в селе Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области. Беспартийная. Руководитель направления по устойчивому развитию ООО «ДТЭК Энерго». Это единственное, что ее каким-либо образом связывает с этим округом. Так как в Счастье находится актив компании «ДТЭК» – Луганская ТЭС.

Прямым конкурентом Виктории Гриб на этом округе был выдвиженец «оппозиционной платформы – За жизнь» Сергей Медведчук.

Таким образом, в парламент от мажоритарных округов Луганщины проходят: действующий нардеп и 5 человек, которые до этого никогда не были в Верховной Раде.

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