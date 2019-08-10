«Єдина Росія» – ОПЗЖ: Медведєв привітав Медведчука

Голова російської кремлівської партії «Єдина Росія» Дмитро Медведєв, який є також головою російського уряду, привітав українського проросійського діяча Віктора Медведчука, кума президента Росії Володимира Путіна і голову політичної ради проросійської української партії «Опозиційна платформа – За життя», з «вагомим результатом» на позачергових парламентських виборах в Україні, повідомили в російській партії.

Як мовиться у вітальній телеграмі Медведєва Медведчукові, це, на його думку, «свідчить про те, що значне число українських громадян виступає за відновлення дружніх, взаємовигідних відносин із Росією».

Також Медведєв підтвердив Медведчукові готовність до продовження активної взаємодії за партійною лінією і висловив упевненість, що це «відповідає корінним інтересам наших країн».

У повідомленні не пояснено, чому про це оголосили лише 10 серпня, у вихідний день, хоча друге місце ОПЗЖ за результатами виборів було очевидне ще з перших етапів підрахунку голосів, а формально офіційні результати виборів Центральна виборча комісія України затвердила ще 7 серпня.

У відповідь Медведчук подякував Медведєву за привітання і заявив, що діалог їхніх партій «спрямований на реалізацію найнасущніших сподівань громадян наших держав: відновлення співпраці України і Росії, розвиток економіки наших держав, підвищення рівня життя», і що цей діалог «служить виконанню волі громадян України і Росії».

Також Медведчук побажав Медведєву і його партії «удачі і реалізації найсміливіших задумів», повідомили в його партії.

У повідомленнях обох партій нагадано, що Медведєв як голова «Єдиної Росії» й інші члени керівництва російської партії зустрічалися 10 липня в Москві з Медведчуком та іншими представниками керівництва ОПЗЖ.

В обох повідомленнях немає жодної згадки про війну, яку Росія нині веде проти України і яка й стала причиною погіршення відносин між країнами.

І Віктор Медведчук, і Дмитро Медведєв відомі близькими відносинами з Володимиром Путіним.