Економіка України в другому кварталі 2019-го зросла на 4,6% – Гройсман

Економіка України протягом другого кварталу 2019 року (тобто з травня по червень) зростала швидше, ніж будь-коли протягом останнього десятиліття – таку оцінку висловив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду.
Підбиваючи підсумки роботи Кабінету міністрів під своїм головуванням, Гройсман назвав «дуже позитивними» показники економічного зростання.
«Ми маємо дуже позитивний сигнал зростання економіки в другому кварталі 2019 року – 4,6%. Це найвищий показник за останнє десятиріччя зростання економіки, дуже добрий сигнал. Але яке наше найголовніше завдання? Зробити зростання економіки сталим. Тобто від 5% до 7%», – сказав Гройсман.
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Він додав, що для сталого зростання економіці потрібні інвестиції, які, своєю чергою, залежать від легкості ведення бізнесу.
«Інвестиції приходять туди, де є відповідна легкість ведення бізнесу. І тому, коли країна була в 2014 році на 112-му місці, сьогодні в 2019 році по легкості ведення бізнесу – це індекс, який є дуже красномовним – ми вийшли на 71-е місце. Тобто ми піднялися на 41 позицію. Якщо наступний уряд зробить як мінімум те саме, що зробили ми, і підніметься ще на 41 позицію, ми увійдемо до топ-30 країн світу за легкістю ведення бізнесу», – заявив Гройсман.
В жовтні 2018 року Україна посіла 71-е місце в рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business. У цьому ж рейтингу за 2014 рік (укладеному восени 2013-го) Україна була на 112-му місці.
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