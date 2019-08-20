Водії, слюсарі, електромонтери – у Державній службі зайнятості розповіли про запити ринку праці

Найбільший попит роботодавців із початку 2019 року – на кваліфікованих робітників, повідомили на запит Радіо Свобода у Державній службі зайнятості.

За даними ДСЗ, з січня по липень 2019 року в базі даних відомства налічувалося 743 тисячі вакансій.

«У розрізі професій найбільший попит роботодавців спостерігався на кваліфікованих робітників, а саме – водіїв, швачок (шевців – ред.), електромонтерів, слюсарів, операторів заправних станцій, електрогазозварників, трактористів, монтерів колій, токарів, робітників з комплексного обслуговування будинків, малярів, мулярів та столярів», – йдеться у відповіді служби.

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Як додають у ДСЗ, на ринку праці також затребувані працівники сфери послуг, зокрема: продавці, кухарі, охоронці, офіціанти, медичні сестри, помічники вихователів, пекарі, бармени. Крім того, як «стабільно високий» оцінюють попит на фахівців із досвідом роботи в економіці, медицині, фармацевтиці, освіті, державній службі.

При цьому, за даними ДСЗ, протягом 2018 року до неї звернулося 8,5 тисяч випускників вищих навчальних закладів, або 2% від загальної кількості людей, які закінчили ВНЗ. У попередні роки цей показник складав 5%-6%.

У липні 2019 року Міністерство освіти і науки повідомило, що найпопулярнішими спеціальностями для вступу стали філологія, право, менеджмент, комп’ютерні науки, журналістики, інженерія програмного забезпечення, психологія і медицина. Всього документи на вступ до ВНЗ подали 831,5 тисячі випускників шкіл.