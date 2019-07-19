У США хочуть вдвічі підвищити мінімальну погодинну зарплату

Палата представників Конгресу США 18 липня схвалила законопроект про підвищення мінімальної погодинної зарплати в країні майже вдвічі – до 15 доларів.

Законопроектом передбачене поетапне підвищення оплати праці до 2025 року. Наразі федеральний розмір мінімальної зарплати складає 7 доларів 25 центів за годину, хоча більшість штатів мають свій мінімум. Вісім штатів, серед яких Каліфорнія і Нью-Йорк, раніше вже ухвалили закон про підвищення мінімальної оплати праці до 15 доларів за годину.

За прогнозами, з боку контрольованого республіканцями Сенату законопроект демократів все ж не знайде підтримки.

Бюро статистики праці США заявило, що підвищення мінімальної заробітної плати до 15 доларів за годину, найімовірніше, призведе до скорочення робочих місць для людей з низькою кваліфікацією і підвищить витрати дрібних підприємців на працевлаштування своїх робітників.

Мінімальна заробітна плата на федеральному рівні у США була вперше встановлена в 1938 році на рівні 25 центів за годину, що, з урахуванням інфляції, відповідає приблизно 4 доларам 45 центам сьогодні. Відтоді планка поступово піднімалася. Згідно зі статистикою, менш ніж 3% американців, які отримують погодинну зарплату, працюють на мінімальній ставці.