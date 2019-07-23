МОН оприлюднило 10 найбільш популярних вишів і спеціальностей 2019 року

Найпопулярнішими серед цьогорічних вступників стали виші Києва, Львова, Харкова і Дніпра, а найчастіше вони хочуть стати філологами, правниками, менеджерами, IT-фахівцями і педагогами, повідомляє Міністерство освіти і науки України.

У МОН додали, що найбільша категорія вступників – на бакалавра і магістра на основі 11 класів на денну форму навчання – подали до вишів майже 831,5 тисячі заяв в електронній і паперовій формах. Їх прийом закінчився 22 липня.

Найпопулярніші виші за кількістю поданих заяв:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Львівський національний університет імені Івана Франка

НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

НУ «Львівська політехніка»

Київський національний торговельно-економічний університет

Національний авіаційний університет

Харківський національний університет імені Каразіна

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Київський університет імені Бориса Грінченка

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

10 найпопулярніших спеціальностей за кількістю поданих заяв:

Філологія – 65 419

Право – 65 077

Менеджмент – 50 207

Комп’ютерні науки – 39 376

Середня освіта – 35 605

Журналістика – 30 247

Економіка – 28 178

Інженерія програмного забезпечення – 27 217

Психологія – 25 680

Медицина – 25 288

Раніше у МОН повідомили, що найбільше зросла кількість бюджетних місць для навчання на педагогічних, природничих та інженерних спеціальностях.

26 липня буде оприлюднений рейтинговий список вступників до українських вишів на бюджет, а до 31 липня вони повинні будуть принести необхідні документи до вишів.