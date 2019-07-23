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23 Липень 2019, Київ 19:55
Новини | Суспільство

МОН оприлюднило 10 найбільш популярних вишів і спеціальностей 2019 року

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Найпопулярнішими серед цьогорічних вступників стали виші Києва, Львова, Харкова і Дніпра, а найчастіше вони хочуть стати філологами, правниками, менеджерами, IT-фахівцями і педагогами, повідомляє Міністерство освіти і науки України.

У МОН додали, що найбільша категорія вступників – на бакалавра і магістра на основі 11 класів на денну форму навчання – подали до вишів майже 831,5 тисячі заяв в електронній і паперовій формах. Їх прийом закінчився 22 липня.

Найпопулярніші виші за кількістю поданих заяв:

  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  • Львівський національний університет імені Івана Франка
  • НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
  • НУ «Львівська політехніка»
  • Київський національний торговельно-економічний університет
  • Національний авіаційний університет
  • Харківський національний університет імені Каразіна
  • Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
  • Київський університет імені Бориса Грінченка
  • Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

10 найпопулярніших спеціальностей за кількістю поданих заяв:

  • Філологія – 65 419
  • Право – 65 077
  • Менеджмент – 50 207
  • Комп’ютерні науки – 39 376
  • Середня освіта – 35 605
  • Журналістика – 30 247
  • Економіка – 28 178
  • Інженерія програмного забезпечення – 27 217
  • Психологія – 25 680
  • Медицина – 25 288

Раніше у МОН повідомили, що найбільше зросла кількість бюджетних місць для навчання на педагогічних, природничих та інженерних спеціальностях.

26 липня буде оприлюднений рейтинговий список вступників до українських вишів на бюджет, а до 31 липня вони повинні будуть принести необхідні документи до вишів.

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