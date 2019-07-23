МОН оприлюднило 10 найбільш популярних вишів і спеціальностей 2019 року

Найпопулярнішими серед цьогорічних вступників стали виші Києва, Львова, Харкова і Дніпра, а найчастіше вони хочуть стати філологами, правниками, менеджерами, IT-фахівцями і педагогами, повідомляє Міністерство освіти і науки України.
У МОН додали, що найбільша категорія вступників – на бакалавра і магістра на основі 11 класів на денну форму навчання – подали до вишів майже 831,5 тисячі заяв в електронній і паперовій формах. Їх прийом закінчився 22 липня.
Найпопулярніші виші за кількістю поданих заяв:
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка
- Львівський національний університет імені Івана Франка
- НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
- НУ «Львівська політехніка»
- Київський національний торговельно-економічний університет
- Національний авіаційний університет
- Харківський національний університет імені Каразіна
- Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
- Київський університет імені Бориса Грінченка
- Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
10 найпопулярніших спеціальностей за кількістю поданих заяв:
- Філологія – 65 419
- Право – 65 077
- Менеджмент – 50 207
- Комп’ютерні науки – 39 376
- Середня освіта – 35 605
- Журналістика – 30 247
- Економіка – 28 178
- Інженерія програмного забезпечення – 27 217
- Психологія – 25 680
- Медицина – 25 288
Раніше у МОН повідомили, що найбільше зросла кількість бюджетних місць для навчання на педагогічних, природничих та інженерних спеціальностях.
26 липня буде оприлюднений рейтинговий список вступників до українських вишів на бюджет, а до 31 липня вони повинні будуть принести необхідні документи до вишів.
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