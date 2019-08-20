НБУ зафіксував зміцнення гривні щодо долара

Національний банк України встановив 20 серпня о 12:00 довідкове значення курсу 25 гривень 12 копійок за долар. Це на 5 копійок менше за офіційний курс на сьогодні.

Регулятор відбив тенденцію, яка сформувалася на міжбанківському валютному ринку ще в другій половині дня 19 серпня. На торгах 20 серпня «спостерігається поступове зростання пропозиції на фоні дуже стриманого попиту», відзначають фахівці сайту «Мінфін», які станом на 11:00 зафіксували котирування 25 гривень 11–13,5 копійки за долар.

На 1 серпня НБУ встановив найвищий за останні три з половиною роки курс гривні до долара – 25,02 за одиницю американської валюти.