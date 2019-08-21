Низька якість води гальмує економічний розвиток деяких країн на третину – Світовий банк

Криза якості води на третину знижує економічний потенціал в особливо забруднених регіонах, загрожує довкіллю та людському добробуту – такі висновки звіту Світового банку «Невідома якість», оприлюдненого 20 серпня.

Як стверджують в установі, Світовий банк залучив нові дані, щоб виявити, як бактерії, брудні стоки, хімікати та пластик «перетворюють воду на отруту для людей та екосистем».

«Чиста вода – ключовий фактор економічного розвитку. Зниження якості води гальмує економічний зріст, погіршує стан здоров’я, обмежує виробництво харчів і загострює бідність у багатьох країнах. Уряди цих країн мають вдатися до термінових заходів, щоб допомогти знизити забруднення води – тоді ці країни зможуть розвиватися швидше у більш справедливий та екологічно сталий спосіб», – цитує повідомлення Світового Банку президента установи Девіда Малпасса.

Читайте також: 80 тисяч людей на Луганщині залишаються без водопостачання третій день​

Основним забруднювачем води аналітики називають азот – його застосовують як добриво в сільському господарстві, і з полів він потрапляє до водойм, де перетворюється на нітрати. Вплив нітратів на дітей у ранньому віці завдає шкоди розвитку тіла та мозку, позначається на їхньому здоров’ї та зарплатному потенціалі в дорослому віці.

«Азот у воді відповідальний за смертельно небезпечне явище «синдрому синього немовляти», коли тілу новонародженого не вистачає кисню. Цей звіт виявив, що ті, хто виживає, стикаються з довготривалими наслідками протягом усього життя. Новонароджені в Індії, В’єтнамі та 33 країнах Африки, які зазнали впливу підвищеної концентрації нітратів протягом перших трьох років життя, виросли нижчими за зростом, ніж могли б в іншому випадку», – йдеться в документі.

Кожен додатковий кілограм азотних добрив, який потрапляє у водойми, може збільшити рівень уповільнення дитячого розвитку на 19% та знизити майбутній дохід у дорослому віці на 2% порівняно з дітьми, які не зазнають такого впливу.

Читайте також: «Київводоканал» назвали найбільшим забруднювачем водойм 2018-го. У компанії не згодні​

Також, за висновками звіту, засоленість води та ґрунту через дедалі більші посухи, шторми та екстракцію води, знижується ефективність сільського господарства. Внаслідок засоленості води світ щороку втрачає достатньо харчів, щоб нагодувати 170 мільйонів людей.

Як стверджують автори звіту, якість води можуть покращити вищі станарти захисту довкілля, точний моніторинг обсягів забруднення, ефективні системи контролю за дотриманням вимог, водоочисна інфраструктура, яка залучає приватні інвестиції, а також надання надійної та достовірної інформації домогосподарствам щодо стану води, щоб залучати громадян до його захисту.