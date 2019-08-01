Крим: в Армянську та Красноперекопську знову фіксують підвищення забрудненості повітря

Фахівці Гідрометцентру в анексованому Криму зафіксували підвищений рівень забруднення атмосферного повітря в Армянську та Красноперекопську. Про це йдеться в результатах моніторингу забруднення атмосферного повітря в Криму з 22 по 29 липня, оприлюднених на сайті відомства.

В Армянську, за даними спостереження двох стаціонарних постів (вони визначають показники зважених речовин, діоксиду сірки, діоксиду азоту, оксиду вуглецю, амміаку, формальдегіду, фтористого водню), стандартний індекс зважених речовин дорівнює 2 (підвищений рівень – ред.).

Стандартний індекс для оксиду вуглецю дорівнює 1, для хлористого водню – 2, для фтористого водню – 1. Загалом рівень забрудненості атмосферного повітря у гідрометцентрі визначили як підвищений.

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У Красноперекопську, також за даними спостереження двох стаціонарних постів, які визначають аналогічні показники, зафіксували стандартний індекс зважених речовин на рівні 2, оксиду вуглецю – 1. Для хлористого водню індекс дорівнює 4 (дуже високий – ред.). Рівень забрудненості атмосферного повітря в місті фахівці також визначили як підвищений.

Мешканці Армянську на півночі анексованого Криму з приходом літньої спеки скаржилися на погане самопочуття та пов’язували це з погіршенням екологічної ситуації в місті. Проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії повідомляв, що в місті вже говорять про повторення ситуації 2018 року. Тоді в ніч з 23 на 24 серпня на місцевому заводі «Кримський титан» сталися викиди.

Повторні викиди забруднюючих речовин вже фіксували на півночі Криму в березні 2019 року.

При цьому підконтрольний Росії «глава Криму» Сергій Аксонов 18 червня заявляв, що спека в Криму не призвела до погіршення екологічної ситуації в районі заводу «Кримський титан».