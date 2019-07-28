Небезпечне море Криму: де не рекомендують купатися на анексованому півострові

У Криму в розпал курортного сезону профільні служби все частіше фіксують у морській воді перевищення норм забруднювальних речовин. Тільки за останній місяць у Роспотребнадзорі винесли приблизно 20 постанов про тимчасове обмеження купання біля берегів півострова. Крим.Реалії зібрали інформацію про ці небезпечні місця.

За повідомленнями російського Міністерства курортів і туризму Криму, з початку року на півострові відпочили 3,3 мільйона туристів. Кримські чиновники повідомляють, що після повноцінного запуску мосту через Керченську протоку на півострові готуються приймати від восьми до 10 мільйонів туристів щороку.

Такі плани кидають серйозний виклик курортній інфраструктурі півострова, яка й зараз влаштовує не всіх відпочивальників. Основна проблема ‒ зношеність або відсутність очисних споруд у курортних районах. Без них каналізаційні та колекторні стоки скидаються в море (іноді неочищеними) і при високих температурах повітря та води створюють загрозу здоров'ю кримчан і відпочивальників.

Про необхідність вирішення цієї проблеми місцеві чиновники говорили ще до анексії Криму Росією, але роботи досі не почалися. Тому профільним службам лише залишається стежити за ситуацією на кримському узбережжі та періодично закривати ті чи інші пляжі через перевищення граничної концентрації бактерій і забруднювальних речовин у морській воді.

Проби води не відповідають нормативам

Цього курортного сезону в Криму перші тривожні сигнали про стан морської води надійшли у червні. Проблеми з морською водою виникли на популярному пляжі Севастополя ‒ «Хрустальний».

У воді біля берега були виявлені бактерії ентерококи та перевищення концентрації нафтопродуктів, у зв'язку з цим місцева влада заборонила купання там.

Однак незабаром обмеження для цього пляжу зняли. Проби морської води в цій акваторії були визнані задовільними.

У липні факти забруднення морської води біля кримського узбережжя почастішали. Упродовж двох останніх тижнів фахівці кримського управління Роспотребнадзору обмежують купання в різних районах Криму та змушені продовжувати ці обмеження після повторних проб.

Упродовж двох останніх тижнів фахівці кримського управління Роспотребнадзору обмежують купання в різних районах Криму та змушені продовжувати ці обмеження після повторних проб

Так, згідно з повідомленням відомства, з 5 до 12 липня фахівці досліджували 3,4 тисячі проб морської води біля берегів Криму на мікробіологічні показники. З них 59 проб (1,7%) не відповідали нормативам. У зв'язку з цим фахівці обмежили купання в районі пляжів у Бахчисарайському районі та Севастополі (які саме це пляжі, не повідомляється). До того ж, у Роспотребнадзорі залишили чинною ухвалену раніше постанову про обмеження купання в морі на пляжі в селі Угловому Бахчисарайського району, а також на пляжах «Мармуровий» та «Міський» у Севастополі «з огляду на незадовільні результати при повторних дослідженнях».

Фахівці Роспотребнадзору також з'ясували невідповідність вимогам санітарних правил і нормативів за мікробіологічними показниками узбережжя Алушти та Сімферопольського району. У зв'язку з цим були винесені постанови про тимчасове обмеження купання в семи рекреаційних зонах та взяті повторні проби морської води.

Минулого тижня ситуація повторилася. З 12 до 19 липня в кримському управлінні Роспотребнадзору виявили 15 проб, які не відповідають нормативам за мікробіологічними показниками. Вони були взяті біля узбережжя Севастополя, Алушти, Бахчисарайського та Ленінського районів. У зв'язку з цим фахівці Роспотребнадзору тимчасово обмежили купання в шести рекреаційних зонах цих регіонів. «У чотирьох рекреаційних зонах постанови про тимчасове обмеження купання залишаються чинними через незадовільні результати при повторних дослідженнях (Алушта, Бахчисарайський район, Севастополь). Узяті повторні проби», ‒ повідомили у відомстві.

Алуштинський і Коктебельський «коктейлі»

У той же період, коли фахівці Роспотребнадзору вивчали проби морської води, кримчани у соцмережах скаржилися на зливання каналізації в Чорне море біля селища Привітне під Алуштою. Місцеві жителі говорять, що вода пахне болотом і каналізацією.

Відео маршруту стоків через річку Ускут у напрямку до моря оприлюднене в YouTube.

На початку липня в Коктебелі каналізаційні стоки залили один із пляжів селища.

У російській адміністрації селища пояснили, що на цій ділянці з труби для відводу зливових вод «у великому обсязі стала витікати вода, що накопичилася раніше». Попередньою причиною події були названі селі, що утворилися через сильні дощі, «які могли стати причиною виштовхування з системи зливовідводу різних засмічень».

Російський блогер Олександр Горний стверджує, що місцева влада не убезпечила місцевих жителів і відпочивальників від цих стоків.

«Приїхавши на місце, я побачив просто караул ‒ у цьому місці купалися діти й ніхто не знав, що тут небезпечно купатися. Місце прориву закрили містком і поставили табличку, яка абсолютно неінформативна в цій ситуації. Я вважаю це злочином, який влада Коктебеля та Феодосії приховує та піддає небезпеці життя тисяч туристів», ‒ стверджує блогер.

Назвати найчистіше узбережжя півострова кримська влада сьогодні не може. У цій ситуації гарантувати відпочинок біля моря на півострові без негативних наслідків не може ніхто

Через кілька днів після події кримський проросійський активіст Олександр Таліпов оприлюднив інформацію кримського управління Росприроднадзору про те, що концентрація шкідливих речовин у воді біля берегів Коктебеля в кілька разів перевищує гранично допустиму норму. У документі говориться, що іони амонію перевищують норму у 168 разів, аніонні поверхнево-активні речовини ‒ у 20 разів, а розчинений кисень ‒ у шість разів нижчий за норму. Кримська влада ці цифри не коментувала. У звітах Роспотребнадзору Коктебель серед місць, які не рекомендовані для купання, не значиться.

«Сюрприз» у Судаку і ялтинська «знахідка»

У липні витік стічних вод через аварію на колекторі стався в Судаку. Через це в російській адміністрації Судака просили туристів не купатися поблизу пансіонату «Ведмедик» і біля гори Алчак. Проте відпочивальники продовжили купатися в цьому районі, незважаючи на попередження.

На початку червня біля ялтинського селища Відрадне, на глибині майже 40 метрів, кримські дайвери виявили каналізаційні стоки, які випливають в море через зірваний ревізійний люк колектора. Раніше Крим.Реалії публікували ексклюзивні кадри підводної зйомки біля берега Відрадного.

Цей каналізаційний колектор є трубою, яка має виводити стоки в море на глибину 80 метрів, де вони не становлять загрози для пляжів. В цьому випадку видно, що через зірваний ревізійний люк стоки не потрапляють на потрібну глибину й виносяться на поверхню ‒ до берегів Ялти, де купаються люди. Ці викиди періодично можна побачити у вигляді відходів життєдіяльності на поверхні води.

Однак це узбережжя в селищі профільні відомства теж не ідентифікують як небезпечне для купання.

Як уникнути інфекцій

На підставі інформації російської влади Криму, жителів півострова та власних спостережень Крим.Реалії змогли скласти карту місць, де в морі зафіксовані нечистоти. До неї увійшли понад десяток районів. На інфографіці позначені місця, де цього сезону фахівці Роспотребнадзору та активісти виявили стоки й незадовільні проби води.

Назвати найчистіше узбережжя півострова кримська влада сьогодні не може. У цій ситуації гарантувати відпочинок біля моря на півострові без негативних наслідків не може ніхто. Тому кримчанам і відпочивальникам залишається самостійно робити все можливе, щоб не постраждати.

Раніше голова громадської організації «Курортний Крим», творець сайту kurortexpert.com Олександр Бурдонов радив, де й коли краще купатися, щоб ризик контакту з каналізаційними стоками був мінімальним.

«Купатися можна всюди з ранку, поки народ не прокинувся, а ще ‒ подалі від міст. З 5:00 до 7:00 ‒ без питань. Досить безпечно купатися, поки температура води не вища за 25 градусів, тому що коли вища, то починається бурхливий ріст усієї цієї біологічної зарази», ‒ говорить він.

Кримський еколог Маргарита Литвиненко, у свою чергу, зазначила, що рішення купатися на міських пляжах (зокрема, Севастополя) є «дуже легковажним», а «розсудливі кримчани», на її думку, віддають перевагу диким місцям для купання.

У Роспотребнадзорі раніше рекомендували кримчанам і відпочивальникам «не ковтати морську воду».