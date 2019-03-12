На півночі Криму зафіксували нові викиди хімічних речовин

На півночі анексованого Росією Криму – в Армянську і Красноперекопську – зафіксували нові викиди хімічних речовин в атмосферу, йдеться в звіті гідрометцентру півострова за останній тиждень.

«За даними спостережень двох стаціонарних постів із 4 по 11 березня 2019 року спостерігалися перевищення гранично допустимої концентрації за: оксидом вуглецю – 1,04; фтористим воднем – 1,8 ГДК», – йдеться в повідомленні.

У Красноперекопську, згідно з даними гідрометцентру, концентрація оксиду вуглецю перевищена в 1,06 раза, а хлористого водню – в 4,4 раза.

В Армянську 20 жовтня запустили завод «Кримський титан» після його зупинки через викиди, що сталися в ніч з 23 на 24 серпня. Влада анексованого Криму заявила, що причиною забруднення є випаровування вмісту кислотонакопичувача, використовуваного «Кримським титаном».

У Києві вважають, що викид хімічних речовин на території Криму стався через російських військових, які на тренуваннях нібито обстріляли відстійники відходів титанового і содового заводів.

За вказівкою призначеного Москвою голови анексованого Криму Сергія Аксьонова з Армянська вивозили дітей шкільного і дошкільного віку в кримські санаторії через забруднення повітря в місті.