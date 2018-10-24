Еколог про Армянськ: після запуску «Кримського титану» в повітрі відчуваються хімречовини

Після запуску роботи завод «Кримський титан» може загрожувати довкіллю, бо за такий короткий час його не могли кардинально модернізувати, заявила кримський еколог Маргарита Литвиненко в ефірі проекту Радіо Свобода Радіо Крим.Реалії.

«У повітрі явно відчувається запах хімічної речовини – це впливає на стан людей. Завод «Кримський титан», швидше за все, буде і далі загрожувати місцевим жителям і довкіллю, тому що за такий час не можна було його кардинально поліпшити. Швидше за все там прочистили фільтри, зробили щось екстрене, знайшли вапняну суміш для заливки кислотонакопичувача», – сказала Литвиненко 24 жовтня.

За її словами, можливо, тепер завод «загрожуватиме жителям не так сильно, але все таки це реальна небезпека для міста».

«Достовірної інформації про заміри повітря і про стан жителів немає. Без води з Дніпра небезпека від роботи «Кримського титану» збільшена. Проекти з опріснення води або заповнення кислотонакопичувача іншою речовиною не компенсують небезпеку від діяльності заводу. Кислотонакопичувач все одно залишиться», – зазначила вона.

В Армянську 20 жовтня запустили завод «Кримський титан» після його зупинки через викиди, що сталися в ніч з 23 на 24 серпня. Влада анексованого Криму заявила, що причиною забруднення є випаровування вмісту кислотонакопичувача, використовуваного «Кримським титаном».

У Києві вважають, що викид хімічних речовин на території Криму стався через російських військових, які на тренуваннях нібито обстріляли відстійники відходів титанового і содового заводів.

За вказівкою призначеного Москвою голови анексованого Криму Сергія Аксьонова з Армянська вивозили дітей шкільного і дошкільного віку в кримські санаторії через забруднення повітря в місті.

Завод «Кримський титан» розпочав роботу ще в 1971 році, а на початку 2000-х перейшов під контроль компанії Group DF Дмитра Фірташа. Головним напрямком підприємства є виробництво діоксиду титану – речовини, що застосовується в лакофарбовій, гумотехнічній промисловості, при виробництві пластмас і в багатьох інших галузях.

У 2014 році, після анексії Криму Росією, Дмитро Фірташ змінив структуру управління заводом. У жовтні Group DF передала ПрАТ «Кримський титан» російському дочірньому підприємству ТОВ «Титанові інвестиції». У 2015 році ПрАТ «Кримський титан» був перейменований в «Юкрейніан кемікал Продактс».