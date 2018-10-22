Російська влада заявляє, що завод «Кримський титан» відновив роботу

У місті Армянську в анексованому Росією Криму 20 жовтня почали запуск заводу «Кримський титан», повідомила 22 жовтня російська Федеральна служба з нагляду у сфері природокористування.

Цю інформацію «Кримінформу» підтвердив призначений Кремлем голова адміністрації Армянська Василь Теліженко.

«У суботу відбувся запуск заводу. На підприємстві пішли всі процеси. Для того, щоб завод запрацював на повну потужність, необхідно близько тижня», – уточнив Теліженко.

У ніч із 23 на 24 серпня в Армянську на півночі анексованого Криму стався викид невідомої речовини.

Місцеві чиновники заявили, що причиною викидів шкідливої речовини на півночі півострова є випаровування вмісту кислотонакопичувача, використовуваного підприємством «Кримський титан».

Водночас у Міноборони України наполягають, що викид хімічних речовин на території анексованого Криму трапився через військових Збройних сил Росії, які на тренуваннях обстріляли відстійники відходів титанового й содового заводів.

У жовтні жителі Армянська почали скаржитися на нові викиди. Водночас призначений Кремлем голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що влада півострова не зафіксувала звернень громадян у лікарні, пов’язаних із токсичними отруєннями через хімічні викиди.