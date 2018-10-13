Аксьонов заперечує, що жителі Армянська звертаються до лікарень із токсичними отруєннями

Призначений Кремлем голова Криму Сергій Аксьонов заявляє, що влада півострова не зафіксувала звернень громадян у лікарні, пов’язаних із токсичними отруєннями через хімічні викиди на заводі «Кримський титан».

«Головне на сьогоднішній день, що люди з токсичними отруєннями, пов’язаними з безпосередньо з ситуацією, не звертаються. Так, є першіння, кажуть, подразнення слизової носоглотки, слизової очей. Ви чули коментарі медичних працівників, що люди пов’язують це з наслідками викиду. Але після проходження тотального обстеження в більшості випадків це говорить про те, що хронічні захворювання дають певні ситуації, загострення на певний період», – зазначив він 12 жовтня.

Також Аксьонов заявив, що завод «Кримський титан» може відновити свою роботу вже в кінці наступного тижня.

Раніше призначена Росією влада анексованого Криму заявила, що планує підняти на рівні російських міністерств і відомств питання про відновлення роботи заводу «Кримський титан» в Армянську.

Наприкінці серпня в Армянську стався викид невідомої речовини. Фактична влада анексованого Криму заявила, що причиною забруднення є випаровування вмісту кислотонакопичувача, використовуваного «Кримським титаном».

У Києві вважають, що викид хімічних речовин на території Криму стався через російських військових, які на тренуваннях могли обстріляти відстійники відходів титанового і содового заводів.

За вказівкою Аксьонова з Армянська вивозили дітей шкільного й дошкільного віку в кримські санаторії через забруднення повітря в місті. Через перевищення концентрації шкідливих речовин у повітрі на півночі Криму роботу заводу «Кримський титан» зупиняли.

У жовтні жителі Армянська почали скаржитися на нові викиди.