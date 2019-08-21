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21 Серпень 2019, Київ 08:15
Новини | Події

80 тисяч людей на Луганщині залишаються без водопостачання третій день

19 серпня внаслідок заборгованості за електропостачання відключено об’єкти комунального підприємства «Лисичанськводоканал» у місті Лисичанськ

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Третій день залишаються без водопостачання близько 80 тисяч людей у містах Лисичанськ, Привілля та Новодружеськ Луганської області, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«Протягом доби (20 серпня – ред.) населенню підвезено 76 кубометрів технічної та 40 кубометрів питної води. Від ДСНС залучено 18 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки», – ідеться в повідомленні рятувальників.

19 серпня внаслідок заборгованості за електропостачання відключено об’єкти комунального підприємства «Лисичанськводоканал» у місті Лисичанськ, повідомили раніше в ДСНС.

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