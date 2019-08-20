Жителі трьох міст у Луганській області залишилися без води

У Луганській області 19 серпня залишилися без водопостачання жителі міст Новодружеськ, Привілля та Лисичанськ (частково), повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, вимкнення води стосується 80 тисяч абонентів.

Як ідеться в повідомленні, внаслідок заборгованості за електропостачання відключено об’єкти комунального підприємства «Лисичанськводоканал» у місті Лисичанськ.

«При необхідності буде здійснюватися підвіз води», – вказують рятувальники.