В Україні ліквідують Державну екологічну інспекцію

У Міністерстві екології та природних ресурсів повідомили, що уряд ухвалив рішення ліквідувати Державну екологічну інспекцію України, створивши натомість Державну природоохоронну службу.

«Реформа цієї структури назріла давно, але вона не є такою простою, як видається на перший погляд. Адже важливо не лише змінити назву, але у першу чергу залучити до роботи людей, які справді вболівають за довкілля та надати їм необхідне матеріально-технічне оснащення», – заявив профільний міністр Остап Семерак.

Законопроект про Державну природоохоронну службу був внесений до Верховної Ради у 2018 році. Загалом структурою новою Державної природоохоронної служби передбачено створення 10 міжрегіональних територіальних органів (Карпатського, Поліського, Придніпровського, Північно-Західного, Східного, Столичного, Причорноморського, Подільського, Центрального та Південно-Східного) та повну ліквідацію 23 територіальних підрозділів Державної екоінспекції.

Раніше у Мінекології запустили пілотний проект з ліквідації 12-ти із 23 територіальних органів Державної екологічної інспекції на обласному рівні.