Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
14 Серпень 2019, Київ 22:10
Новини | Суспільство

В Україні ліквідують Державну екологічну інспекцію

Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак каже, що реформа цієї структури назріла давно

Дивитись коментарі

У Міністерстві екології та природних ресурсів повідомили, що уряд ухвалив рішення ліквідувати Державну екологічну інспекцію України, створивши натомість Державну природоохоронну службу.

«Реформа цієї структури назріла давно, але вона не є такою простою, як видається на перший погляд. Адже важливо не лише змінити назву, але у першу чергу залучити до роботи людей, які справді вболівають за довкілля та надати їм необхідне матеріально-технічне оснащення», – заявив профільний міністр Остап Семерак.

/**/ /**/ /**/ Небезпечні відходи
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Мінприроди з експертами з ЄС та США підготували законопроекти про відходи

Законопроект про Державну природоохоронну службу був внесений до Верховної Ради у 2018 році. Загалом структурою новою Державної природоохоронної служби передбачено створення 10 міжрегіональних територіальних органів (Карпатського, Поліського, Придніпровського, Північно-Західного, Східного, Столичного, Причорноморського, Подільського, Центрального та Південно-Східного) та повну ліквідацію 23 територіальних підрозділів Державної екоінспекції.

Раніше у Мінекології запустили пілотний проект з ліквідації 12-ти із 23 територіальних органів Державної екологічної інспекції на обласному рівні.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG