Мінприроди з експертами з ЄС та США підготували законопроекти про відходи

Фахівці пропонують змінити правила гри у сфері поводження з відходами – заохочувати утилізацію та циклічне використання найбільш небезпечних із них, основну відповідальність за переробку вживаних товарів покласти на виробника та продавця.

Ці та інші зміни передбачають законопроекти у сфері відходів, розроблені Міністерством екології та природних ресурсів спільно з Євросоюзом, Європейським банком реконструкції та розвитку та Американською торговельною палатою в Україні. Ці документи урядовці й експерти представили 6 червня на конференції «Нова політика управління відходами».

Ідеться про попередній проект закону «Про відходи», проекти законів «Про батареї, батарейки та аккумулятори», «Про відходи елеткричного та електронного обладнання» а також про проект Національного плану дій з управління відходами. В усіх цих документах використано західний досвід, а крім того, вони передбачені угодою про Асоціацію України з ЄС, наголосив під час конференції міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак.

«Над рамковим законом в Україні працює група міжнародних експертів (Німеччина, Болгарія, Словаччина) із залученням представників українських органів влади та громадянського суспільства, – пояснив посадовець. – Розраховую на розуміння парламентарів та бізнесу, адже далеко не всі зареєстровані (у парламенті) протягом останніх років законопроекти відповідають розробленій Стратегії та вимогам європейських директив, які Україна зобов’язалися імплементувати… На шальках терезів – життя і здоров’я громадян».

До обговорення змісту законопроектів долучилися також представники бізнесу, які критично ставляться до змін, які пропонує уряд.

Українське ТОВ «Мегатекс», виробник автомобільних акумуляторів, створило замкнений цикл виробництва: приймає старі акумулятори, і всі їхні складники переробляє на матеріал для нових акумуляторів. Новий законопроект «Про батареї, батарейки та аккумулятори» збільшить бюрократію та ускладнить прийом акумуляторів на переробку, заявив під час презентації законопроектів представник «Мегатекса» Руслан Акулов.

«На сьогодні вся наша діяльність вже регламентована законами та підзаконними актами, і в них достатньо внести деякі зміни. Нам потрібний не новий закон з додатковими обмеженнями, а ті зміни, які б заохочували фізичну особу передавати вживані акумулятори на переробку (а не на чорний ринок), не заповнюючи додаткових документів і не боячись, що нею займеться податкова», – пояснив Радіо Свобода підприємець.

Зі свого боку, розробники законопроектів про відходи запевнили, що їхнє обговорення триває і що бізнес може пропонувати свої ідеї для поліпшення роботи в цьому секторі.

У 2017 році уряд схвалив Національну стратегію управління відходами, яка запроваджує в Україні європейські принципи поводження із усіма видами відходів: твердими побутовими, промисловими, будівельними, небезпечними, відходами сільського господарства тощо. Стратегія передбачає запровадження принципів циклічної економіки та розширеної відповідальності виробника.