29 липня – Всесвітній день екологічного боргу: людство вичерпало річний запас ресурсів

29 липня потреби людства в екологічних ресурсах перевищили обсяги, які Земля може відтворити протягом року, повідомляє організація Global Footprint Network. Цього року День екологічного боргу настав на три дні раніше, ніж 2018-го – тоді річний запас ресурсів вичерпався 1 серпня.

Як пояснюють автори проекту Earth Overshoot Day, вичерпання річного запасу ресурсів до кінця липня означає, що людство витрачає їх в 1,75 рази швидше, ніж екосистеми Землі встигають відновитися.

«Перевищення стає можливим, тому що ми виснажуємо наш природній капітал – що ставить під загрозу майбутню ресурсну безпеку людства. Ціна цього глобального екологічного марнотратства стає все більш очевидною – вона проявляється в знелісненні, ерозії ґрунтів, втраті біорозмаїття, накопичення вуглекислого газу в атмосфері. Останнє веде до змін клімату та більш частих екстремальних погодних умов», – йдеться в прес-релізі проекту.

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Як і торік, до Дня екологічного боргу активісти запускають флешмоб #MoveTheDate («Перенеси цю дату»). Вони оприлюднили перелік рекомендацій щодо енергетики, харчування, містобудування, відновлення довкілля та гендерної рівності, які спрямовані на більш ефективне використання ресурсів.

За даними Global Footprint Network, 29 липня – найраніша дата вичерпання річного обсягу ресурсів Землі.