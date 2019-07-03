Супербактерія. Епідемії минулого повертаються?

​Супербактерія. Що це таке, чим загрожує і чи існує суперантибіотик на противагу їй?

Нещодавно в річках усього світу вчені виявили аномальну кількість антибіотиків. Найгірша ситуація у Бангладеш, де концентрація більша за безпечну в 300 разів.

І спочатку здається, що ця новина говорить лише про брудну воду та небезпеку для екології. Але не все так просто.

Адже тепер безліч бактерій, що живуть у річках, зіткнувшись із антибіотиками, вчаться бути стійкими до них. Потім вони разом із водою потрапляють в організми людей і тварин. Там вони обмінюються генетичною інформацією із іншими бактеріями, зокрема зі збудниками хвороб, і можуть передавати їм гени стійкості.

Такі резистентні (тобто стійкі до антибіотиків) бактерії знайшли вже навіть на Міжнародній космічній станції та в Арктиці.

У Китаї ж виявили бактерії, які навчилися протистояти всім, навіть так званим антибіотикам останньої надії – це надсильні антибіотики, які використовують для лікування хвороб, збудники яких можуть протистояти всім іншим препаратам. Адже, незважаючи на заклики вчених не застосовувати такі ліки в сільському господарстві, антибіотик останньої надії колістин використовували на китайських фермах.

Отже, в світі існують бактерії, стійкі до деяких, але не всіх антибіотиків. Вони називаються резистентні. Бактерії ж, стійкі до всіх відомих типів антибіотиків, – це супербактерії. Вони можуть вбити сотні мільйонів людей. І створює їх не якийсь суперзлодій, а ми самі – людство.

​Про що це говорить?

Ще менше ніж століття тому практично будь-яка інфекція могла вбити людину. Найменший поріз чи проста операція могла призвести до смерті, якщо в рану потрапляли бактерії.

У 1928 році Олександр Флемінг відкрив перший антибіотик – пеніцилін. І це кардинально змінило підходи в лікуванні хвороб. Однак бактерії постійно вчаться мутувати та протистояти лікам. Це відбувається зокрема через неправильне або надмірне використання антибіотиків у медицині та сільському господарстві, і потрапляння їх у воду та ґрунт.

Існування супербактерій означає, що страшна реальність минулих століть із неймовірною кількістю смертельних хвороб може настати вже завтра.

Такі хвороби, як туберкульоз, тиф, чума, пневмонія, холера, починають із новою силою загрожувати життю мільйонам людей. Зараз люди не помирають масово від хвороб, викликаних бактеріями, тільки тому, що приймають антибіотики, які знищують їх.

Якщо не вжити заходів, кількість смертей від таких супербактерій у світі може зрости приблизно з 700 тисяч на рік до 10 мільйонів щороку до 2050 року – це більше за кількість жертв онкологічних захворювань (дослідження для уряду Англії). За даними ВООЗ, щороку лише в ЄС через бактеріальні інфекції внаслідок адаптації бактерій до ліків помирають 25 тисяч пацієнтів.

Вчені досі не знають, що робити після того, як відомі нині антибіотики перестануть працювати. Можливо, вони винайдуть дієві суперантибіотики, можливо, навчаться використовувати бактерій-хижаків або щороку будуть вакцинувати пацієнтів від десятків різних типів бактерій.

А що тим часом можемо зробити ми – звичайні люди?