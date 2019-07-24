Активістка Ґрета Тунберґ у парламенті Франції закликала до захисту клімату

Шведська активістка, 16-річна Ґрета Тунберґ, виступила 23 липня в Парижі з короткою промовою перед депутатами французьких Національних зборів. Її запросили 162 депутата з руху «Прискоримо екологічні перетворення». Разом із Тунберґ виступили інші молоді активісти-екологи, французи з руху Youth for Climate.

Раніше юна шведська активістка виступила в Європарламенті, в Берліні, Римі та Лондоні.

Один з головних опонентів Тунберґ, кандидат на посаду голови партії «Республіканці» Ґійом Ларрівей закликав колег бойкотувати засідання парламенту. «Щоб справді боротися з глобальним потеплінням, нам потрібні не гуру апокаліпсису, а науковий прогрес і політична сміливість», – заявив він. Ще один критик Ґрети Тунберґ Жульєн Обер, також кандидат на посаду лідера «республіканців», назвав дівчину «пророком у коротких штанцях», повідомило Міжнародне французьке радіо.