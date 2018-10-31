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31 Жовтень 2018, Київ 16:43
Новини | Економіка

Україна піднялася на 5 позицій в рейтингу Світового банку Doing Business

За даними експертів Світового банку, Україна продемонструвала зростання за кількома критеріями

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Україна піднялась на п’ять позицій в рейтингу легкості ведення бізнесу за версією Світового банку Doing Business і займає 71-е місце із загалом 190. Рейтинг опублікували 31 жовтня.

Україна розташувалась між Киргизстаном (70-е) та Грецією (72-е місце).

За даними експертів Світового банку, Україна продемонструвала зростання, зокрема, за такими пунктами: «торгівля через кордони», «забезпечення виконання договорів» і «захист міноритарних інвесторів». Загалом рейтинг Світового банку складається за 10 критеріями.

Очолює рейтинг Нова-Зеландія, за нею розмістилися Сінгапур і Данія.

Економіки, що мають найкращу динаміку – Афганістан, Джібуті, Китай, Азербайджан, Індія, Того, Кенія, Кот-д’Івуар, Туреччина та Руанда.

Минулого року Україна посіла 76-е місце в рейтингу, піднявшись на чотири позиції порівняно з попереднім роком.

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