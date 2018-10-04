Cвітовий банк прогнозує зростання українського ВВП на 3,3-4% за умови реформ

За підсумками 2018 року економічне зростання України сягне 3,3%, проти 2,5% у 2017 році – такий прогноз оприлюднив 4 жовтня Світовий банк. У подальші роки, «коли зникне невизначеність, пов’язана з виборами», за даними банку, зростання може сягнути 4%.

Інфляція за підсумками цього року складе 10%, дефіцит поточного рахунку зросте до 2,9% від ВВП, наголошують аналітики банку.

Наразі ситуація виглядає оптимістично, але в разі згортання реформ зростання ВВП впаде нижче від рівня 2%, а перспективи України «будуть туманними», зазначив провідний економіст Світового банку в Україні, Білорусі й Молдові Фарук Хан.

Він виділяє, зокрема, такі виклики для України: подорожчання нафти та інші прояви нестабільності світових ринків сировини, високий рівень корупції, передвиборче «роздування» видаткової частини бюджету, потребу повернути цього року значні суми запозичень, логістичні проблеми в Азовському морі й загалом страх частини інвесторів щодо умов роботи в Україні.

Фахівці Світового банку закликали українську владу зосередитися на реформах, які стимулюють економічне зростання: серед них вони виділяють запровадження ринку аграрних земель, запуск антикорупційного суду та реформу судів у цілому, а також кроки, що стимулюють інвестиції у конкретні сектори з високою доданою вартістю.

Якщо ж уряд не дбатиме про прискорення економічного зростання, то збереження нинішнього розміру пенсій – під питанням, і загалом Україна наздоганятиме розвинені держави близько 100 років, підсумовує директор Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові Сату Кахконен.

Раніше в Кабінеті міністрів спрогнозували, що ВВП України наступного року зросте на 3%, а інфляцію сподіваються втримати в межах 7,4%.