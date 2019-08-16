Ринки очікують падіння світової економіки. Україні має допомогти ринок землі

Фондові ринки в усьому світі стабілізувалися у четвер, 15 серпня, після великого розпродажу напередодні. Побоювання викликали повідомлення, що глобальна економіка почала сповільнюватися. Основні індекси акцій США закрилися на 3% нижче протягом ночі, але головний індекс Dow Jones все ж піднявся 15 серпня. Оптимізму інвесторів не зменшило навіть повідомлення Китаю про те, що він ухвалить нові контрзаходи проти торгових тарифів США.

У середу, 14 серпня, американські фондові біржі пережили найбільше падіння за 2019 рік через побоювання інвесторів щодо початку можливої нової економічної кризи у світі.

Паніка швидко передалася на європейські та азійські ринки. Її викликали публікація слабких даних щодо німецької економіки, щодо уповільнення економічного зростання Китаю до найнижчих темпів за останні 17 років та похмурі ознаки на ринках облігацій. Разом погані новини викликали побоювання щодо можливого глобального сповільнення.

На кінець торгової сесії в Європі в Німеччині індекс Dax втратив 0,7%, а французький Cac 40 знизився на 0,4%, тоді як загальноєвропейський Stoxx 50 впав на 0,2%.

Подальший спад у ринках настав у четвер, коли Міністерство фінансів Китаю заявило, що план США щодо запровадження нових тарифів порушив консенсус між президентом США Дональдом Трампом та його китайським колегою Сі Цзіньпіном. Міністерство заявило, що Китаю «доведеться вжити необхідних контрзаходів» щодо американських тарифів.

Торговельна напруженість між США та Китаєм триває на фондових ринках щонайменше з минулого року, коли інвестори занервували, що суперечка щодо тарифів може позначитися на економіках обох країн.

Із 1 вересня Сполучені Штати планують запровадити додаткові мита на китайський імпорт. Податком в 10% обкладуть товари на 300 мільярдів на рік. Раніше США вже запровадили мито в 10% на китайський імпорт на 250 мільярдів доларів на рік. А в травні цього року його підвищили відразу до 25%. Тобто, експерти наголошують, що з вересня під ударом опиниться фактично весь китайський імпорт до США. Це може підірвати не лише економіку Китаю, але і США, адже американський ринок орієнтувався на дешевший імпорт з Китаю, який стане не по кишені американським споживачам і виробникам.

Українська економіка падатиме, чи врятує її ринок землі?

Українська економіка цього року у другому кварталі показала неочікувано високі темпи розвитку. Реальний валовий внутрішній продукт в Україні з квітня по червень у річному обчисленні збільшився на 4,6%, що значно перевищує прогнози, які були на рівні 2,6%. Це найшвидше зростання з часу третього кварталу 2016 року, коли реальний ВВП збільшився на 4,8%. Експерти говорять про те, що сприяли цьому рекордно високий врожай зернових та високі експортні ціни. За даними офіційного статистичного агентства України, експорт зерна в першому півріччі 2019 року зріс на 42,3%. Але далі очікується падіння цін на головні категорії українського експорту, зокрема на залізну руду і метал.

Експерт агентства УНІАН Юрій Куликов очікує, що українська економіка рухатиметься в руслі світової економіки, тож її так само чекає падіння. Питання лише в тому, як влада зуміє його пом’якшити.

Наскільки глибоко впаде українська економіка цього разу і наскільки знеціниться гривня, багато в чому залежатиме від професіоналізму, швидкості реакції та узгодженості нової команди при владі

«Наскільки глибоко впаде українська економіка цього разу і наскільки знеціниться гривня, багато в чому залежатиме від професіоналізму, швидкості реакції та узгодженості нової команди при владі», – вважає український експерт.

З іншого боку, експерти говорять про те, що поштовху розвитку української економіки може надати обіцяний новою адміністрацією Володимира Зеленського скасування мораторію на продаж землі.

«Зважаючи на спеціалізацію сільського господарства України (цей сектор відповідає за 10%, до 12% економіки країни), цей крок, який довго радить здійснити найбільший кредитор України – Міжнародний валютний фонд, може сприяти зростанню до рівня, яким довго користуються західні сусіди України – Польща, Угорщина та Словаччина», – вважає оглядач Bloomberg Леонід Бершидський.

Зеленський має політичний капітал, щоб реалізувати вільний ринок землі

«Зеленський має політичний капітал, щоб реалізувати вільний ринок землі. І навіть якщо він більше нічого не зробить, іноземні інвестиції в Україну підскачуть із нинішнього жалюгідного рівня», – вважає експерт агентства Bloomberg.

Міжнародний валютний фонд прогнозує ріст ВВП України на рівні 3% у 2020 році, 3,1% – у 2021 та 3,2% – у 2022.