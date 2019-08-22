Арахамія повідомив про рішення «Слуги народу» щодо міністрів свого уряду

Обраний народний депутат, четвертий номер у списку пропрезидентської партії «Слуга народу» Давид Арахамія озвучив деякі партійні рішення щодо міністрів майбутнього уряду, який партія має намір сформувати за нового складу парламенту.
Зокрема, сказав він у коментарі телеканалові «Наш. Максі-ТВ», в партії вже визначилися з кандидатом на посаду міністра закордонних справ України. «Але не буду називати прізвище, треба, щоб офіс президента це коментував», – додав він.
Щодо міністра оборони, сказав Арахамія, «шорт-лист ще наповнюється, там неповна визначеність». При цьому він уточнив, що в цьому списку кандидатур немає Арсена Авакова, нині міністра внутрішніх справ.
Крім того, додав Арахамія, кілька міністрів чинного уряду мають шанс залишитися в новому Кабінеті міністрів. Серед іншого, заявив він, найбільша, хоч і не стовідсоткова, ймовірність залишитися в Оксани Маркарової, нині міністра фінансів.
Крім того, сказав Арахамія, є багато інших людей, які обговорюються на посади в новому уряді, в тому числі Арсен Аваков, нині голова МВС, і Уляна Супрун, нині виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я. Але він додав: «Конкретніше сказати не можу».
Попереднього дня, 21 серпня, Арахамія заявляв, що ім’я нового прем’єр-міністра стане відоме 29 серпня, в день першого засідання новообраного складу Верховної Ради 9-го скликання. Тоді ж він казав, що всі члени чинного уряду «мають шанси» залишитися в новому складі Кабінету міністрів, але один міністр «точно» збереже посаду – не уточнивши, кого має на увазі.
Також, як сказав тоді новообраний депутат, представники інших політичних партій відмовилися пропонувати своїх кандидатів на посади в Кабінеті міністрів.
Сам Давид Арахамія є висуванцем партії на посаду голови фракції «Слуги народу» в новому складі парламенту.
Пропрезидентська партія «Слуга народу» здобула за підсумками позачергових парламентських виборів понад 250 мандатів депутатів Верховної Ради. Цього достатньо, щоб сформувати однопартійний уряд без допомоги жодних союзників.
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