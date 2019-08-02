«Битва за Київ». Кому вигідна заява про відставку голови Офісу президента Зеленського

Ірина Ромалійська

Андрій Богдан, голова Офісу президента України Володимира Зеленського 1 серпня написав заяву про звільнення із посади за власним бажанням, повідомила українська преса. Напередодні мер Києва Віталій Кличко зажадав від Національного антикорупційного бюро перевірити слова Богдана: той звинуватив оточення київського міського голови в спробі дати йому хабар в 20 мільйонів доларів в обмін на посаду голови адміністрації Києва, яка залишиться у Кличка.

У заяві, написаній від руки, йдеться: «Прошу звільнити мене із займаної посади за власним бажанням з моменту бажання».

У коментарі виданню «theБабель», яке належить олігархові Ігорю Коломойському, заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка сказав «Ніхто нікуди не йде». Сам Богдан відмовився коментувати заяву.

Політтехнолог Андрій Золотарьов вважає, що ця заява може бути тролінгом і означати лише боротьбу за Київ. За його словами, Андрій Богдан – досвідчений юрист, і якби писав таку заяву, то зовсім в іншій формі.

В ефірі програми «Вечір» Андрій Золотарьов розповів, що насправді відбувається, і якщо це дійсно відставка голови Офісу президента України, кому вона могла б зашкодити.

– Це битва за столицю. Тут треба відставити в бік антикорупційні мотиви, це привід, casus belli. А насправді мова йде про боротьбу за колосальні економічні можливості. У збіднілій Україні Київ є дуже привабливим активом. І правдою є те, що дійсно в останні роки Віталій Кличко мав за спиною «нічного мера» столиці – такого собі пана Столара, який зараз подався в депутати від політичної сили Медведчука.

– Це бізнесмен, який займається забудовою міста.

– Все так. І так те, що Віталій Кличко неабияк розгубив підтримку киян, оскільки якість життя в столиці падає, управління досить неефективне. Ну що йому залишається в цій ситуації робити? Летіти за океан і шукати підтримки не у своїх виборців, не у киян, а у пана Джуліані.

Однак я думаю, що в цій сутичці, якщо конфлікт перейде все-таки на рівень принципів, на принцип підуть сторони, Кличко таки програє. Надто вже ненадійний і неефективний союзник Ляшко в боротьбі з «зеленою чумою».

Система влади влаштована так, що ще за часів Кучми була вбудована ця можливість примусу київського мера до зразкової політичної поведінки. Оскільки якщо буде призначений голова київської адміністрації, державної адміністрації, то у мера залишаться церемоніальні повноваження. Він буде як англійська королева: царювати, але не правити. Це ми побачили за часів Януковича, коли Черновецького м'яко усунули з посади, призначивши голову Київміськадміністрації Попова.

– Ви згадали Ляшка. Олег Ляшко – лідер «Радикальної партії». Сьогодні вранці з'явилася його заява, що він разом з Кличком буде боротися з «зеленою чумою». Але я не про це. Та заява, яку тиражують українські сайти, нібито написана рукою Андрія Богдана, на якій немає підпису, немає дати. І дуже дивне формулювання: «Прошу звільнити за власним бажанням, коли бажання з'явиться». Це що таке?

– Знаєте, в колах, близьких до Ігоря Валерійовича, в моді тролінг.

– Ігор Валерійович – мається на увазі олігарх Коломойський.

– Він сам такий знатний мега-троль. Я думаю, і пан Богдан теж трішки схильний до таких віянь. Грамотний, досвідчений юрист Богдан не міг би, якби він дійсно писав заяву за власним бажанням, він зробив би в абсолютно іншій формі. А так форма нагадує тролінг. Плюс джерело, м'яко кажучи, не є авторитетним. Якраз для зливу, для fake news – саме воно.

– Джерело чого?

– Звідки пішла інформація.

– Ось ця конкретна фотографія з'явилася вперше у видання «theБабель», яке, власне, належить Ігорю Коломойському.

– Все-таки є набагато авторитетніші мас-медіа. А тут можна такий тролінг запустити, оскільки для депутатів, які перебувають сьогодні в Трускавці, навчаються у Київській школі економіки, для них це було як грім серед ясного неба.

Але проблема в чому? На Богдана, людини, що знає систему, знає, де вхід, де вихід, зав'язані дуже багато які домовленості. І така поспішна відставка насамперед нашкодила б Володимиру Зеленському. Навіть якщо він і переймається тим, що пан Богдан надмірно афілійований з Коломойським.

– Тут ще додам, що фотографію цього ж паперу публікує і видання «Новое время». Я чула за останню годину такі конспірологічні теорії про те, що це Богдан таким чином піде в прем'єр-міністри. Як ви оцінюєте шанси Богдана на прем'єрську посаду?

– Якраз тут зайшла б коса на камінь, бо за визначенням, враховуючи ті оцінки, які були дані Коломойському раніше тими ж американськими адвокатами, це був би перебір. Богдан потрібен Зеленському саме в цій іпостасі.

Є перший помічник президента Сергій Шефір, який користується особистою довірою Зеленського, вони понад 20 років разом, але Шефір погано орієнтується в політичних джунглях України. І тому така людина, як Богдан, перебуває на місці. Я думаю, що більш реальна така фігура, як Гончарук.