Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
02 Серпень 2019, Київ 19:52
Відео

Звільнення Богдана: хто кого тролить?

Звільнення Богдана: хто кого тролить?
Embed

No media source currently available

0:00 0:25:11 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Президент України Володимир Зеленський підтвердив «існування заяви на звільнення» від керівника його офісу Андрія Богдана. Він сказав про це 2 серпня під час розмови з представниками ЗМІ в Івано-Франківську в рамках робочої поїздки глави держави, повідомляє пресслужба президента. Зеленський уточнив, що станом на сьогодні не підписував заяву на звільнення Андрія Богдана. Раптову появу фотокопії такого документа у ЗМІ частина експертів пояснює тим, що хтось тролить голову Офісу президента України. Інші проводять паралелі з тим, як частина американських медіа цькують президента США Дональда Трампа. На цю тему говоримо з гостями програми. Це – американський експерт Гарі Табах та український журналіст Дмитро Литвин.

Дивитись коментарі

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG