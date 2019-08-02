Зеленський підтвердив, що Богдан написав заяву на звільнення

Президент України Володимир Зеленський підтвердив «існування заяви на звільнення» від керівника його офісу Андрія Богдана. Він сказав про це 2 серпня під час розмови з представниками ЗМІ в Івано-Франківську в рамках робочої поїздки глави держави, повідомляє пресслужба президента.

«Ми не тримаємося за владу. Ми – всі ключові люди, які зі мною прийшли, – домовилися з самого початку, що напишемо заяви на звільнення. Якщо суспільство чи президент відчуватимуть, що та чи інша людина не може впоратися з поставленими Україною завданнями, то в будь-який момент ця людина, не тримаючись за крісло, піде у відставку», – цитує Зеленського його пресслужба.

Він уточнив, що станом на сьогодні не підписував заяву на звільнення Андрія Богдана.

Також президент додав, що за потреби може «показати суспільству» всі заяви на звільнення від членів його команди.

1 серпня низка ЗМІ поширила світлину заяви Андрія Богдана про відставку з посади голови Офісу президента.

«Прошу звільнити мене з займаної посади за власним бажанням з моменту бажання», – йдеться в документі, фото якого оприлюднили ЗМІ.

Заступник голови офісу президента Руслан Рябошапка пізніше заперечив, що голова ОП Андрій Богдан подав заяву про відставку. А голова президентської партії «Слуга народу» Дмитро Разумков стверджував, що йому нічого не відомо про нібито відставку Андрія Богдана з посади голови Офісу президента.