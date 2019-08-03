Зеленський-президент не може бути лузером – Бахматов

Зеленський не має профукати своє президентство і зрештою зганьбитися перед людьми, заявив Радіо Свобода продюсер, бізнесмен Максим Бахматов. Він знайомий із Зеленським чверть століття і теж пройшов шлях популярного шоумена (КВН, «Comedy Club UA», «Українці Афігенні»). Бахматов наполягає: після 20 років життя з відчуттям перемоги людина не має стати лузером, промінявши славу на схематози, «роттердами+». Також Максим Бахматов оцінив – чим відрізняється реальний президент Зеленський від «президента» Голобородька і розповів, що «народжений» ним «кандидат» на цю посаду Петя Бампер балотуватиметься на наступних виборах.