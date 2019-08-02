Кличку допоможуть у протистоянні із Зеленським (огляд преси)

В публікації «Кличко сам не вистоїть проти Зеленського», «Газета по-українськи» пише, що Кличка хочуть усунути з посади київського голови. Адже, як наголошує експерт видання політолог Віктор Таран, Київ – це місто із земельними та бюджетними ресурсами. І не тільки. Виборці Зеленського вимагають посадок і арештів представників старої еліти. Президент вирішив, що Кличко може бути гарним об’єктом для цього, якщо його звинуватити в корупції. Глава держави розуміє, що в Києві роблять революції. Хто матиме свого голову КМДА, той і контролюватиме місто. Він іде шляхом Януковича – той теж думав, що це його врятує від акцій протесту. Експерт вважає, що в Зеленського постійні вороги й маленькі перемоги. Він на цьому будує образ: «Я хороший. А представники старої еліти – погані». Поки що не може оголосити місцеві вибори по всій країні. Тому хоче взяти під контроль великі міста. Якщо піде цим шляхом, далі може тиснути на мера Львова Андрія Садового. Газета пише, що до Кличка кияни ставляться по-різному. Але вважають, що самі вирішуватимуть його політичну долю на виборах. Експерт стверджує, що влада незаконно втручається в місцеве самоврядування. Президенту треба припинити атаки. Сам Кличко не встоїть. Але його підтримають міжнародні партнери України. Також можуть допомогти Тимошенко, Вакарчук, Порошенко. В Україні вміють об’єднуватися проти спільних ворогів.

У Верховній Раді можуть бути чотири опозиційні фракції. Як переконує експерт «Газети по-українськи» політолог Володимир Фесенко, опозицією будуть усі, хто не увійде в більшість. Та вона буде різна: конструктивна, антизеленська. Причому різнополярна – з одного боку Медведчук із його фракцією, а з другого – Порошенко. Інформація щодо розподілу портфелів з’явиться ближче до 24 серпня. Або коли почне працювати президія Верховної Ради. Єдине, що політолог може стверджувати напевне, те, що Медведчук не отримає посаду спікера. «Опозиційна платформа – За життя» буде у глухому опозиційному гетто. Ні на що вони не впливатимуть. Спікером стане Дмитро Разумков, це реально і логічно, вважає експерт. Серед назрілих реформ, які розглядатимуться насамперед, стане реформа парламенту, яку готували спільно з комісією Європейського парламенту й почали ухвалювати за часів головування Андрія Парубія. Але не реалізували. Там багато пропозицій щодо недопущення законодавчого спаму. До цієї реформи треба повернутися, наголошує політолог. Стаття називається «Медведчук не отримає посади в новому парламенті».

Допоки горів Сибір, Кремль придушував протест у Москві, а телевізор, не відриваючись, вдивлявся в Україну, намагаючись побачити в ній щось погане і за допомогою спеціально навчених людей роздмухати це погане в щось глобально жахливе. Про це пише московський кореспондент газети «День» Ігор Яковенко. Протягом останніх п’ятьох років російський телевізор звик глумитися над Україною. Хихикати над українською мовою, намагаючись украй невміло її пародіювати. Веселитися з приводу невдач, справжніх або уявних. Зміна верховної влади створила російському телевізору деякі проблеми. Колишні, звичні об’єкти для жартів відійшли або відходять, а нових або ще немає, або вони ще не встигли нічого зробити. Доводиться роздмухувати муху до розмірів слона, зазначає автор статті. Скажімо, позаштатного радника Зеленського Михайла Радуцького називають серед кандидатів на посаду міністра охорони здоров’я. Призначення ще не відбулося, але в умовах дефіциту хоч трохи значимих приводів для знущань, вирішили пригадати епізод 2013 року, коли Михайло Радуцький прийшов як гість на шоу «Битва екстрасенсів». «Міністр охорони здоров’я ходить до ворожок!», «українською охороною здоров’я керуватиме маг і чародій!» – натужно жартували ведучі та учасники шоу «60 хвилин». Про інші причини для насмішок на російському ТБ йдеться в статті «Колоди та соломинки».