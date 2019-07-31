Кличко зустрівся з ексмером Нью-Йорку та адвокатом Трампа Джуліані

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся в США з колишнім мером Нью-Йорку, адвокатом президента США Дональда Трампа Руді Джуліані.

«На запрошення мого старого друга й одного з найавторитетніших мерів світу Руді Джуліані зустрівся з ним у Нью-Йорку. Обговорили ситуацію в Україні, перспективи подальшої співпраці США та України», – розповів Кличко.

Він додав, що під час розмови також торкнулися теми місцевого самоврядування.

«Домовилися, що наступного разу зустрічаємося з Руді в Києві», – зазначив мер української столиці.

24 липня речник прем’єр-міністра Василь Рябчук повідомив, що Кабінет міністрів отримав прохання від президента Зеленського звільнити Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації. Сам мер Києва заявив, що «здаватися не буде».

Згідно з Конституцією, голову Київської міської державної адміністрації призначає і звільняє президент за поданням уряду. Водночас відповідно до рішення Конституційного суду, Київську міську державну адміністрацію має очолювати лише особа, обрана Київським міським головою.

Віталій Кличко вперше обраний Київським міським головою з 5 червня 2014 року. Посаду голови КМДА він обіймає з 25 червня.

Кабмін має намір на найближчому засіданні розглянути подання на звільнення Кличка, повідомив минулого тижня прем’єр Володимир Гройсман.