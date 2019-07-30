Кличко – Богдану: передавайте «страшилки» до правоохоронних органів

Міський голова Києва Віталій Кличко звинуватив керівника Офісу президента України Андрія Богдана в маніпулюванні законами і Конституцією країни.

«Сьогоднішня пресконференція керівника Офісу Президента Андрія Богдана нагадувала «байки зі склепу» – добірка пліток, маніпулятивних домислів і нічого більше. Коли такі речі говорить керівник Офісу Президента – це виглядає, як мінімум, дивно і некомпетентно. Усі свої, як ви думаєте, «страшилки», пане Богдане, передавайте до правоохоронних органів», – написав голова столичної влади в мережі Facebook.

«Кияни обирають владу, на яку покладають відповідальність за все, що відбувається в місті. А спроби розділити посади мера та голови КМДА є намаганням позбавити громаду права впливати на процеси управління столицею і наступом на місцеве самоврядування», – так оцінив Віталій Кличко задекларовані керівництвом держави наміри щодо розподілу владних повноважень у Києві.

Офіс президента України має намір звернутися до правоохоронних органів для перевірки ймовірних зловживань під час будівництва і реконструкції мостів у Києві, повідомив на пресконференції 30 липня голова ОП Андрій Богдан. За його словами, можливі зловживання стосуються будівництва Подільсько-Воскресенського моста, реконструкції Шулявського мосту й так званого «скляного» пішохідного мосту в центрі Києва.

24 липня речник прем’єр-міністра Василь Рябчук повідомив, що Кабінет міністрів отримав прохання від президента Зеленського звільнити Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації. Сам мер Києва заявив, що «здаватися не буде».

Згідно з Конституцією, голову Київської міської державної адміністрації призначає і звільняє президент за поданням уряду. Водночас відповідно до рішення Конституційного суду, Київську міську державну адміністрацію має очолювати лише особа, обрана Київським міським головою.

Віталій Кличко вперше обраний Київським міським головою з 5 червня 2014 року. Посаду голови КМДА він обіймає з 25 червня.

Кабмін має намір на найближчому засіданні розглянути подання на звільнення Кличка, повідомив минулого тижня прем’єр Володимир Гройсман.