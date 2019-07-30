Голова ОП: подаємо правоохоронцям звернення про корупційні процеси в Києві

Офіс президента України має намір звернутися до правоохоронних органів для перевірки ймовірних зловживань під час будівництва і реконструкції мостів у Києві, інформацію про які оприлюднили ЗМІ, повідомив голова ОП Андрій Богдан.

«Всі ці факти оприлюднені в інтернеті, і ми сьогодні подаємо в правоохоронні органи звернення про перевірку відповідних фактів, які оприлюднені журналістами», – сказав Богдан 30 липня в Києві.

За його словами, можливі зловживання стосуються будівництва Подільсько-Воскресенського моста, реконструкції Шулявського мосту й так званого «скляного» пішохідного мосту в центрі Києва.

Голова Офісу президента також заявив, що київський мер і голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко «втратив контроль над ситуацією в місті протягом останніх п’яти років».

За словами Богдана, він особисто просив Кличка відмовитися від інституту «смотрящих» у столиці України. «І мер Києва Віталій Кличко підтвердив мені, це його слова, що дійсно він не контролює Київську раду, є два-три «смотрящих», які мають групи депутатів, і якщо він не знаходитиме з ними компромісу, в нього не буде більшості в Київраді, а відповідно він не зможе бути ефективним мером», – сказав голова ОП.

24 липня речник прем’єр-міністра Василь Рябчук повідомив, що Кабінет міністрів отримав прохання від президента Зеленського звільнити Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації. Сам мер Києва заявив, що «здаватися не буде».

Згідно з Конституцією, голову Київської міської державної адміністрації призначає і звільняє президент за поданням уряду. Водночас відповідно до рішення Конституційного суду, Київську міську державну адміністрацію має очолювати лише особа, обрана Київським міським головою.

Віталій Кличко вперше обраний Київським міським головою з 5 червня 2014 року. Посаду голови КМДА він обіймає з 25 червня.

Кабмін має намір на найближчому засіданні розглянути подання на звільнення Кличка, повідомив минулого тижня прем’єр Володимир Гройсман.