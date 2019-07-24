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24 Липень 2019, Київ 15:46
Новини | Політика

Зеленський просить Кабмін звільнити Кличка з посади голови КМДА – речник прем’єра

Віталій Кличко працює на посаді голови КМДА з червня 2014 року

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Президент України Володимир Зеленський просить Кабінет міністрів звільнити Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації. Інформацію про це повідомив Радіо Свобода речник прем’єра Василь Рябчук.

Згідно з Конституцією, голову Київської міської державної адміністрації призначає і звільняє президент за поданням уряду. Водночас відповідно до рішення Конституційного суду, Київську міську державну адміністрацію має очолювати лише особа, обрана Київським міським головою.

У липні Кличко розповідав, що під час розмови із Зеленським був поінформований про намір президента «призначити свою людину» на крісло голови КМДА.

Віталій Кличко вперше обраний Київським міським головою з 5 червня 2014 року. Посаду голови КМДА він обіймає з 25 червня.

/**/ /**/ /**/ Рибальський півострів у Києві – одне з місць, де реалізує свої проекти забудовник Андрій Вавриш, друг голови Офісу президента Андрія Богдана
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