«Озеленення» Києва: «старі» люди нового президента у столиці

Впливати на київську владу, а відтак і на столичний бізнес, на ринок землі та на забудови – таким був один із незмінних пріоритетів переважної більшості українських президентів. Володимир Зеленський – не виняток, свідчать деякі імена учасників проектів, які реалізує президент, а також останні заяви міського голови Києва Віталія Кличка та експертів, опитаних Радіо Свобода. Один із тих, кого вони називають «сірими кардиналами» Києва – колишній посадовець КМДА, забудовник та фігурант журналістських розслідувань Андрій Вавриш, який, до того ж, має впливових друзів в Офісі президента (ОП). Радіо Свобода зібрало все, що про нього наразі відомо.

Президент України Володимир Зеленський має намір обмежити повноваження міського голови Києва та за сумісництвом голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка, призначивши замість нього іншого главу КМДА. В такому разі, Кличко залишиться мером Києва без впливу на КМДА і з дуже обмеженими повноваженнями. Про це заявив Віталій Кличко після зустрічі з Зеленським. Факт такої зустрічі пізніше підтвердили в ОП.

«Розділенням повноважень обраного киянами мера і голови КМДА столицю позбавлять місцевого самоврядування. Коли мер виконуватиме декоративну функцію, а містом управлятиме призначена згори людина, яку кияни не обирають і яка, відповідно, перед громадою не має жодних зобов'язань. До таких методів, нагадаю, вдавався колись Янукович», – нагадав Кличко у своєму відеозверненні.

Пізніше в інтерв’ю The Babel Кличко згадав імена людей з оточення Зеленського, які вже намагаються контролювати різні сфери життя міста. І яких, за словами мера, призначили такими собі «кураторами Києва».

Зокрема, розповів мер Києва, голова Офісу президента Андрій Богдан (у розмові з приводу переїзду ОП до «Українського дому») порадив йому комунікувати або з забудовником і архітектором Андрієм Вавришем, або з генеральним директором «1+1 Медіа» Олександром Ткаченком. За словами Кличка, йому так і не пояснили, чому він має вирішувати такі питання з людьми, які не мають відповідних посад та повноважень.

...Я можу тільки здогадуватися, що вони (Ткаченко і Вавриш) уповноважені бути такими собі «кураторами»

«Це гарне запитання до Андрія Богдана. Я можу тільки здогадуватися, що вони попередньо уповноважені бути такими собі «кураторами», – зауважив міський голова Києва.

Зараз Ткаченко – є ще й кандидатом у народні депутати за списком пропрезидентської партії «Слуга народу» та є одним з тих, хто координує київських мажоритарників від партії.

Джерела Радіо Свобода в одній з українських партій стверджують, що він – один із тих, хто претендує на посаду або глави КМДА, або ж спікера Верховної Ради. Другою можливою креатурою на посаду очільника КМДА називають Вавриша.

Що ж до Андрія Вавриша, то він, разом із архітектором Іваном Юнаковим, брав участь у презентації проекту перебудови «Українського дому» під Офіс президента.

Забудовник, архітектор та колишній заступник директора департаменту містобудування КМДА Андрій Вавриш має кількох друзів та колег, які йдуть на вибори від партії «Слуга народу».

Його вплив в оточенні Зеленського зростає, стверджують одразу кілька українських медіа, які зацікавилися біографією «нових облич» у президентській команді.

Андрій Вавриш: біографія, кар’єра, знайомства

Андрій Вавриш народився у 1979 році у Ковельському районі Волинської області.

У 1998 – закінчує Київський електромеханічний технікум на залізничному транспорті.

Від цього моменту створив та очолив декілька підприємств різних напрямків, головний з яких – будівництво.

У 2004 році здобуває спеціальність «Менеджмент»у Європейському університеті фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу.

У 2009-му – закінчує також Міжнародний інститут бізнесу, а через рік – Європейський університет за спеціальністю «Менеджмент організацій».

Із 2010 року Вавриш працює в КМДА – заступником голови департаменту містобудування й архітектури, який в цей період очолює Сергій Целовальник, і паралельно – начальником Служби містобудівного кадастру. Декілька українських архітекторів стверджують, що Вавриша, який не мав архітектурно-будівельної освіти, призначили за сприяння тодішнього заступника Мінрегіону Дмитра Ісаєнка, який нині балотується в парламент від «Опозиційної платформи – За життя».

Паралельно з усім цим, у 2007–2012 роках Вавриш є штатним помічником народного депутата 6-го скликання, «регіонала» Миколи Романюка.

Працюючи, Андрій Вавриш паралельно проходить навчання в Національній академії державного управління, а також стає автором кількох ініціатив з розвитку Києва, серед яких «Дніпровська перлина», «Київ самобутній», а також – ініціатива з упорядкування столичних МАФів.

14 серпня 2015-го він звільняється з посади «за власним бажанням»: написати заяву його попросив міський голова Віталій Кличко. Перед цим Вавриша відсторонили від виконання обов’язків та ініціювали службове розслідування, яке, щоправда, нічим не закінчилось.Після звільнення Вавриш повертається до бізнесу. На цей момент він стає фігурантом кількох журналістських розслідувань, які, зокрема, звинувачують його у тому, що на посаді в КМДА він сприяв пов’язаним із ним будівельним проектам.

У 2016 році Андрій Вавриш очолює компанію Riverside Development (нині – SAGA Development), яка почала житлове будівництво на Рибальському півострові в Києві. Відтоді ця та інші його компанії запустили ще кілька будівництв.

Коли Вавриш став з’являтися на різних подіях в оточенні кандидата, а потім і президента Володимира Зеленського , його справи у бізнесі поліпшилися. Не в останню чергу це пов’язують з його дружбою з головою ОП Андрієм Богданом: проекти журналістських розслідувань наводять безліч фото, де Богдан і Вавриш відпочивають разом. Одночасно люди з оточення Вавриша з’являються у списках кандидатів від пропрезидентської партії.

, його справи у бізнесі поліпшилися. Не в останню чергу це пов’язують з його дружбою з головою ОП Андрієм Богданом: проекти журналістських розслідувань наводять безліч фото, де Богдан і Вавриш відпочивають разом. Одночасно люди з оточення Вавриша з’являються у списках кандидатів від пропрезидентської партії. 20 червня 2019 року президент України Володимир Зеленський показує ЗМІ проект свого нового офісу в «Українському домі». Цей проект презентують керівник архітектурного бюро 33BY Architecture Іван Юнаков та засновник девелоперської компанії «Сага Девелопмент» Андрій Вавриш .

та засновник девелоперської компанії «Сага Девелопмент» . Саме Вавриш, який товаришує з головою Офісу президента Андрієм Богданом, порадив Зеленському перебратися до «Українського дому», стверджує газета «День», посилаючись на власні джерела.

Кандидати в депутати з оточення Вавриша:

Дмитро Ісаєнко, ексзаступник голови Мінрегіону, 15-й номер у партійному списку «За життя». Він був і є впливовим гравцем у питаннях забудови Києва, і Андрій Вавриш був його «протеже», коли потрапив до КМДА, і залишається ним донині, наголошує активіст і борець із незаконними забудовами Георгій Могильний.

​Ганна Бондар, кандидат-мажоритарник від «Слуги народу» на 220-му окрузі (Київ). Колега Вавриша у КМДА: очолювала Службу містобудівного кадастру при департаменті містобудування й архітектури у 2012–2015 роках, після його звільнення з посади заступника голови департаменту – Бондар стала його головою.

​Вадим Струневич, 40-й номер у списку «Слуги народу», колишній помічник Андрія Вавриша. За даними експертів та активістів, з якими спілкувалося Радіо Свобода, він неформально представляв Вавриша на переговорах із представниками бізнесу. Співпраця двох колишніх колег збереглася і донині. Струневич, зокрема опікується будівельним проектом Вавриша, 10-поверховим житловим комплексом Einstein Concept House в центрі Києва.

Дмитро Гурін, кандидат-мажоритарник від «Слуги народу» в 218 окрузі Києва. Разом з Андрієм Вавришем він розробляв концепцію житлового комплексу «Рибальський».

​Іван Юнаков, 65-й номер у списку кандидатів від «Слуги народу», спадковий архітектор, керівник компанії «33BY» та співавтор проекту перебудови Українського дому під Офіс президента України.

Зв’язки цих кандидатів із Вавришем виявила також програма «Схеми: корупція в деталях».

Київська організація Національної спілки архітекторів України у своєму зверненні закликала «не допустити проникнення у Верховну Раду України» цієї групи осіб, яких у документі назвали «системними винищувачами Києва».

Вони знищили здорові містобудівні процеси і створили корупційні схеми продажу всього

«Саме вони протягом останніх 8-9 років практично знищили здорові містобудівні процеси і створили корупційні схеми продажу всього – від кваліфікаційних сертифікатів архітекторів та надання дозвільних документів на будівництво, від виділення земельних ділянок до прийняття в експлуатацію об’єктів незаконного будівництва», – йдеться у зверненні архітекторів.

Бізнес Вавриша

Від кінця 1990-х років Андрій Вавриш збудував невеличку бізнес-імперію. Він є засновником, кінцевим власником або ж керівником щонайменше дев'яти компаній, свідчить база даних українського бізнесу «Юконтрол»:

ТОВ «Сага Девелопмент» (Київ), колишня назва – «Ріверсайд Девелопмент»

ТОВ «Київський річковий вокзал» (Київ)

ТОВ «Терра Девелопмент» (Київ)

ТОВ «Сістем Менеджмент Солюшнс» (Бориспільський район)

ТОВ «Форест Крафт» (Вишгородський район)

ДП «Дж. Ес. Бласт Консалтінг» (Бориспіль)

ТОВ «СМС – Роздрібна мережа» (Бориспіль)

ДП «ТВП Світязь» (Бориспіль)

ДП «СМС – Сервіс» (Бориспіль)

Частина з цих компаній є успішними забудовниками у Києві та в столичному регіоні: Вавриш як забудовник активізувався одразу після звільнення з КМДА.

І в «бізнесовий» період свого життя, і під час роботи на державній посаді Андрій Вавриш періодично ставав фігурантом корупційних скандалів.

Керівництво vs будівництво

Під час роботи в КМДА Андрій Вавриш запустив реформу малих архітектурних форм (МАФів) у Києві. Кіоски, ятки та інші невеликі торговельні майданчики відтепер мусили сплачувати за своє обслуговування й отримувати дозволи. Отримували їх далеко не всі підприємці, й тут було велике поле для зловживань. Ще одна деталь: документами для МАФів, за даними «Схем», займався підлеглий Вавриша, вже згаданий тут кандидат від «Слуги народу» Вадим Струневич. Подробиці «реформи МАФів» розкрило джерело Радіо Свобода в одному з українських аналітичних центрів.

«Вавриш спершу запустив історію: а давайте розробимо єдиний план розміщення МАФів на мапі Києва! А потім… ця історія є дуже простою: він, як заступник голови департаменту архітектури та містобудування КМДА, кожні 3-4 місяці змінював пакет документів, які були необхідні для легальної роботи «кіоскерів». Тож вони постійно до нього бігали і носили гроші», – наголошує джерело.

У період роботи Вавриша в КМДА у Києві відбувалися протести власників МАФів проти погіршення правил їхньої легалізації. Зрештою саме ці протести (а також звинувачення у зловживаннях із розміщенням реклами та службове розслідування) змусили міського голову Віталія Кличка просити посадовця звільнитися з посади, стверджує низка експертів та активістів.

Андрій Вавриш у КМДА опікувався, зокрема, розробкою детальних планів розвитку територій (ДПТ) міста Києва. Один з таких планів стосувався промзони на Рибальському півострові. Зокрема, у ДПТ на півострові «з’явилася» щільна житлова забудова, хоча Генеральний план Києва, обов'язковий до виконання, передбачає тут лише промислові підприємства, а в перспективі – сюди могли розширити адміністративний центр міста. За будівельними нормами, детальний план територій замовляє міська рада, але де-факто його виконують комерційні компанії, які можуть бути пов’язані з забудовника конкретної території.

Подробиці схеми із забудовою Рибальського розслідував проект «Бігус.Інфо».

Фінансовий звіт підприємства «Кузня на Рибальському» свідчить, що напередодні продажу підприємства вартість його основних виробничих засобів перевищувала 300 мільйонів гривень. Водночас банкір та колишній заступник голови Партії регіонів Сергій Тігіпко придбав це підприємство за 300 мільйонів – але вже доларів США. Як виглядає, «Кузня...» і земля, на якій вона розташована, подорожчали саме через можливість житлової забудови, яка з’явилася в детальному плані території півострова. Окрім Вавриша, від розробки ДПТ виграли як сам Вавриш, так і покупець заводу Сергій Тігіпко та продавець, експрезидент Петро Порошенко, констатує народний депутат і колишній журналіст-розслідувач Сергій Лещенко.

«Вавриш доручив своїй же фірмі «Терра Девелопмент» розробити детальний план території Рибальського півострова. Він передбачає перетворення цієї території в житлову забудову, що суперечить Генплану Києва. Пізніше Анна Бондар, його наступниця в КМДА, цей план погодила… Цим рішенням Бондар підіграла і Петру Порошенку, який продав завод «Кузня на Рибальському» Сергію Тігіпкові за 300 мільйонів доларів – теж під житлову забудову, і теж – усупереч Генплану», – констатує Лещенко.

Він стверджує, що Андрій Вавриш та Андрій Богдан познайомилися саме у період, коли детальний план території на Рибальському зробив там можливою житлову забудову, та коли деякі з-поміж клієнтів Богдана мали бажання вкладати туди кошти сумнівного походження, а Вавриш – міг допомогти у цьому.

Андрій Вавриш де-факто погоджував ще низку скандальних забудов, повідомляє Георгій Могильний.

«Вавриш видавав і «містобудівні умови та обмеження» для нових будівництв. Ці документи повністю знімають відповідальність з забудовника за його порушення. Наприклад, якщо він будує висотки у центрі всупереч Генплану. Підписувати ці документи мав головний архітектор Києва Сергій Целовальник. Але ми маємо копії містобудівних умов, де вказане прізвище Целовальника, але стоїть підпис Вавриша. Це головна причина, через які безліч київських забудовників у боргу перед Андрієм Вавришем», – пояснює активіст.

За його словами, ідеться про погодження таких проектів, як «Сонячна Рив’єра», забудова Сінного ринку, Мечникова 11 А та інші. Остання резонансна забудова за участі Вавриша – житловий комплекс та розважальна інфраструктура на території київського заводу «Арсенал». Частину землі збанкрутілого підприємства отримали забудовники, імена яких наводить видання «НВ Бізнес»: крім Андрія Вавриша – це Василь Хмельницький, Володимир Зубик, Алекс Купер та Михайло Бейлін.

Офіс Зеленського в «Українському домі»: хто проектував, хто може будувати

Забудовник Андрій Вавриш, який презентує проект перетворення «Українського дому» в Офіс президента, з’являється на третій хвилині відео Володимира Зеленського про підготовку до переїзду його апарату. Автором проекту реконструкції є архітектор Іван Юнаков, за сумісництвом – 65-й номер у списку кандидатів від «Слуги народу». Однак основну частину проекту представляв саме Вавриш. У відео його називають девелопером NAMU (Національного художнього музею України).

Раніше Зеленський наголошував, що бюджетних грошей для реконструкції Українського дому не потрібно: гроші дадуть європейські донори. Втім, портал «Укррудпром», посилаючись на свої джерела, стверджує, що гроші на цей проект збиратимуть з київських забудовників, що внесок буде такою собі «індульгенцією» для донора, і що саме Вавриш збиратиме з девелоперів потрібні кошти.

Між тим, експерти, опитані Радіо Свобода, припускають, що саме забудовник Вавриш або пов’язані з ним компанії можуть виявитися виконавцем робіт в майбутньому Офісі президента, якщо його таки будуватимуть.

Тим часом, архітектор Олег Гречух в інтерв’ю газеті «День» припускає, що ініціатори проекту «переселення» просто запускають вигідну «схему» освоєння коштів.

«У мене є підозри, що при існуючій системі роботи Державного управління справами (вартості, якості та термінах робіт у «Мистецькому Арсеналі», Маріїнському палаці, палаці «Україна», резиденції «Синьогора») новий Офіс президента стане дуже дорогим довгобудом із максимально непрозорим і неефективним кошторисом на тлі того, що загальна система залишиться старою», – зауважує архітектор.

Що далі?

Про що свідчить поява в оточення Зеленського скандальних забудовників на кшталт Андрія Вавриша? Міський голова Києва Віталій Кличко пов’язує це з наміром президента та його оточення посилити свій вплив на Київ та на його фінансові потоки.

В інтерв’ю виданню «Зе Бабель» Кличко зізнався, що президент без консультацій з ним звільнив голів Святошинської, Солом’янської та Голосіївської райадміністрацій, що на Банковій хочуть розділити посади мера Києва та голови КМДА, як це робили в часи Януковича та поставити своїх неофіційних «кураторів» Києва.

«Я буду звертатися до киян: чи хочуть вони, щоб їм зверху спускали людину, яка буде керувати містом? Це не тільки руйнування місцевого самоврядування, ігнорування основних принципів демократії, принципів розвитку всіх європейських міст. У цьому ключі розвиток подій може бути різним. Нагадаю, революція 2014 року починалася з Києва та киян, які були не згодні з методами управління, зокрема в місті», – попередив Кличко.

Зеленського, як людину, яка не має політичного досвіду, ввели в оману

Сергій Лещенко, зі свого боку, припускає, що люди в оточенні президента Зеленського приводять із собою токсичних персонажів, користуючись недосвідченістю глави держави.

«Зеленського, як людину, яка не має політичного досвіду, ввели в оману та взяли в такий собі інформаційний кокон. І він не до кінця розуміє, з ким має справу та що ці люди за собою тягнуть», – каже він.

Навіть якщо очільника «1+1» Ткаченка призначать головою КМДА, то він не розбирається в тому, як в Києві працюють схеми... Тому за це, безумовно, відповідатиме Вавриш

Андрій Вавриш розбирається у містобудівних схемах та має потужні зв’язки, саме така людина потрібна Зеленському для вирішення питань, пов’язаних із Києвом, пояснює Георгій Могильний.

«Навіть якщо очільника «1+1» Олександра Ткаченка призначать головою КМДА, то він не розбирається в тому, як в Києві працюють схеми, що та як робиться... Тому за це, безумовно, відповідатиме Вавриш. Тому що він у дружніх стосунках з усіма, і знає, як працюють схеми, зсередини», – пояснює активіст.

­Радіо Свобода наводить дані про Андрія Вавриша з відкритих джерел та з коментарів політиків і експертів. Водночас позиція Вавриша та інших осіб, згаданих у тексті, може суттєво відрізнятися від позицій, процитованих тут.

Тому Радіо Свобода пропонує можливість висловитися щодо всіх вищенаведених питань Андрію Вавришу, президенту Володимиру Зеленському, керівництву його офісу, всім кандидатам у народні депутати, чиї імена згадані в матеріалі та іншим зацікавленим сторонам.