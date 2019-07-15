Зеленський змінив склад РНБО

Президент України Володимир Зеленський офіційно доповнив склад Ради національної безепеки та оборони кількома людьми. Відповідний указ оприлюднено сьогодні на сайті глави держави.

Там, зокрема, мовиться: «Увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України: Бухарєва Владислава Вікторовича — голову Служби зовнішньої розвідки України; Черкаського Ігоря Борисовича — голову Державної служби фінансового моніторингу України. Затвердити у персональному складі Ради національної безпеки і оборони України: Богдана Андрія Йосиповича — керівника офісу президента України; Пристайка Вадима Володимировича — заступника керівника офісу президента України; Рябошапку Руслана Георгійовича — заступника керівника офісу президента України».

Як зазначається, указ починає діяти з дня його опублікування – 15 липня.

31 травня Володимир Зеленський затвердив новий склад Ради національної безпеки й оборони України.

Згідно з документом, очолює РНБО президент Зеленський, секретарем є Олександр Данилюк.

До складу РНБО також увійшли: перший заступник голови Служби безпеки України – начальник Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України Іван Баканов, голова Адміністрації президента Андрій Богдан, міністр фінансів Оксана Маркарова, заступники голови АП Вадим Пристайко і Руслан Рябошапка, начальник Генштабу Збройних сил України Руслан Хомчак.

Тоді ж президент розпорядився вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони екс-голову адміністрації президента Ігоря Райніна, екс-секретаря РНБО Олександра Турчинова, колишнього начальника Генштабу Віктора Муженка і міністра інформаційної політики України Юрія Стеця.