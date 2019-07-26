Гройсман: Кабмін розгляне звільнення Кличка на найближчому засіданні

Кабінет міністрів України розгляне звільнення мера Києва Віталія Кличка на найближчому засіданні, повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі «Радіо НВ».

«Це повноваження президента. Я не заважав попередньому президенту призначати голів адміністрацій, і не буду заважати президенту чинному», – сказав Гройсман.

24 липня речник прем’єр-міністра Василь Рябчук повідомив, що Кабінет міністрів отримав прохання від президента Зеленського звільнити Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації. Сам мер Києва заявив, що «здаватися не буде».

Згідно з Конституцією, голову Київської міської державної адміністрації призначає і звільняє президент за поданням уряду. Водночас відповідно до рішення Конституційного суду, Київську міську державну адміністрацію має очолювати лише особа, обрана Київським міським головою.

Віталій Кличко вперше обраний Київським міським головою з 5 червня 2014 року. Посаду голови КМДА він обіймає з 25 червня.