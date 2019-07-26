Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
26 Липень 2019, Київ 15:18
Новини | Політика

Брати Клички подали до суду на телеканал «1+1»

Кличко: жодного дня не минає, щоб один із найрейтинговіших каналів не згадав недобрим словом київського мера

Мер Києва Віталій Кличко та його брат, ексчемпіон світу з боксу Володимир Кличко подали позов на телеканал «1+1» і мають намір захищати свою честь та гідність.

«Жодного дня не минає, щоб один із найрейтинговіших каналів не згадав недобрим словом київського мера. Брехня, маніпуляції, відверто сфабрикована інформація. Я вже говорив, що захищатиму свою честь і гідність у суді. Я і мій брат подали позов до суду на канал «1+1», який поливає нас брудом. На мені вирішили не зупинятися і вже дісталися до мого брата Володимира», – сказав Віталій Кличко.

Телеканал «1+1» наразі не коментував позов мера Києва та його брата.

24 липня речник прем’єр-міністра Володимира Гройсмана Василь Рябчук повідомив, що Кабінет міністрів отримав прохання від президента Зеленського звільнити Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації. Сам мер Києва заявив, що «здаватися не буде».

Згідно з Конституцією, голову Київської міської державної адміністрації призначає і звільняє президент за поданням уряду. Водночас відповідно до рішення Конституційного суду, Київську міську державну адміністрацію має очолювати лише особа, обрана Київським міським головою.

Віталій Кличко вперше обраний Київським міським головою з 5 червня 2014 року. Посаду голови КМДА він обіймає з 25 червня.

/**/ /**/ /**/ Віталій Кличко, київський міський голова і голова КМДА
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Кличко про конфлікт із Зеленським, провадження НАБУ, ДБР і «склянний» міст

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG