Кличко розповів, коли відкриють скляні секції скандального мосту у Києві

Скляні секції пішохідно-велосипедного мосту у Києві, які зараз відгороджені, відкриють вже через 10 днів, повідомив столичний міський голова Віталій Кличко в ефірі Радіо Свобода.

«Там змінюється конструкція скла для того, щоб його не били, для того, щоб воно було стовідсотково броньованим. Тому що випадки були, коли вандали били плівку, що зверху захищає це скло, і люди не розуміли, це плівка чи скло пошкоджене. Більше такого не буде», ­­– зазначив чиновник.

Новий пішохідно-велосипедний міст між Володимирською гіркою та Аркою дружби народів у Києві відкрили 25 травня. Але тимчасово частково перекрили вже наступного дня – через тріщину в склі. Влада повідомила, що це може бути спричинене діями вандалів. Пізніше поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про «умисне знищення або пошкодження майна».

Окрім того, правоохоронці кілька разів фіксували спроби заїхати туди на автівках, а вандали намагалися пошкодити скляні вставки у конструкції.

Маршрут нового мосту пролягає від Володимирської гірки до Арки дружби народів. Будівництво мосту тривало 5 місяців.