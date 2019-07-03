Поліція Києва: водій, який проїхався пішохідним мостом, притягнений до відповідальності

Патрульна поліція Києва заявляє, що притягла до адміністративної відповідальності водія, який проїхався новим пішохідним мостом.

2 липня правоохоронці розповіли, що 25-річного водія запрошували до управління поліції для розгляду справи про адміністративне порушення. Чоловік не з’явився у зазначений у виклику термін, а тому патрульні направили йому ще один лист у якому зазначили, що у разі його відсутності справа буде розглянута без його участі.

«Водій, який неодноразово належним чином був повідомлений про час та місце розгляду справи про адміністративне правопорушення, так і не з’явився на її розгляд та не повідомив про причини своєї відсутності, заяв та клопотань від нього також не надходило», – повідомили поліцейські.

Патрульні розповіли, що склали на громадянина постанову про вчинення ним правопорушень, передбачених частиною 1 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення заборони на рух пішохідними доріжками) та частини 4 статті 126 КУпАП (керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами).

Перше порушення передбачає штраф у розмірі 255 гривень або 50 штрафних балів, друге – штраф у розмірі 510 гривень.

Новий пішохідно-велосипедний міст між Володимирською гіркою та Аркою дружби народів у Києві відкрили 25 травня.

18 червня поліція повідомила, що встановила особу ймовірного водія, який виїхав на міст на позашляховику. Правоохоронці повідомили, що його позбавили права керування транспортними засобами через керування автомобілем в стані сп’яніння.