Біля пішохідного мосту у Києві впіймали другого водія напідпитку – поліція

Столичні патрульні зупинили ще одного водія, який хотів заїхати на пішохідно-велосипедний міст у Києві. За повідомленням правоохоронців, інцидент стався цими вихідними.

«30 червня, близько 5-ї години ранку, інспектори, які патрулювали пішохідний міст побачили, як водій автомобіля SsangYong здійснив проїзд по газону та намагався заїхати на пішохідний міст. Патрульні зупинили кермувальника за порушення ПДР та під час перевірки його документів виявили у чоловіка явні ознаки алкогольного сп’яніння», – йдеться в повідомленні.

За даними патрульних, після огляду і підтвердження алкогольного сп’яніння на чоловіка склали протокол.

У патрульній поліції повідомляють, що за червень були виявлені понад тисячу водіїв напідпитку. За це, нагадують правоохоронці, передбачена адміністративна відповідальність у вигляді 10,2 тисяч гривень штрафу і позбавлення на рік права кермування за перше таке порушення протягом року.

У середині червня вже повідомлялося, що один із водіїв заїхав на пішохідний міст у Києві, де рух автотранспорту заборонений.

Новий пішохідно-велосипедний міст у Києві відкрили 25 травня. Але тимчасово частково перекрили вже наступного дня – через тріщину в склі. Влада повідомила, що це може бути спричинене діями вандалів. Пізніше поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про «умисне знищення або пошкодження майна».

Маршрут нового мосту пролягає від Володимирської гірки до Арки дружби народів. Будівництво мосту тривало 5 місяців.