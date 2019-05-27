Скляні споруди світу і Київський міст: міцність скла та особливості конструкцій

Дар'я Карпенко

Скло давно використовується інженерами для посилення туристичної привабливості природних та архітектурних об'єктів. Сучасні технології, сміливі ідеї та гроші зробили багато такого, про що раніше тільки мріяли. Пройтися прозорою підлогою над безоднею, постояти на скляному балконі хмарочоса чи дивитися на Альпи зі скляного куба, прикріпленого до однієї із гірських вершин – це лише частина із переліку світових «скляних туристичних атракцій». Тепер до них додався і Київський пішохідний міст. Однак, радість зіпсувала «тріщина». Про скляні споруди світу – в огляді Радіо Свобода.

Пішохідно-велосипедний міст із оглядовими майданчиками зі скляною підлогою відкрили 25 травня 2019 року в Києві. Міст неформально називають «міст Кличка» і міський голова Києва – Віталій Кличко, разом із своїм братом Володимиром, показово «випробував» скляну ділянку мосту, стрибаючи по ній.

Міст має довжину 212 метрів і пролягає між Володимирською гіркою і Аркою дружби народів. Вага цієї залізо-бетонно-скляної конструкції 460 тонн.

Радість від відкриття мосту зіпсувала каверни у склі. Після того, як їх обстежили фахівці, «мер» Віталій Кличко заявив, що це справа рук вандалів.

«Сьогодні, кілька годин тому, раптом тріснуло скло на двох фрагментах скляної підлоги. Просто так, враховуючи його товщину і характеристики, трапитися цього не могло. Основна версія, яка розглядається – акт вандалізму. Не виключено, що механічне пошкодження могло статися знизу скла (мосту). Розглядається версія того, що стріляли», – написав Кличко.

Пізніше Кличко повідомив, що фахівці вирішили поряд із пошкодженими фрагментами скляної плівки зняти для перевірки й інші – ті, що не постраждали.

«Захисну склоплівку, пошкоджену напередодні вандалами, вже замінюють на нову. Плівку на інших фрагментах підлоги теж для перевірки знімуть і ще раз оброблять герметиком. А кияни продовжують іти гуляти нашим новим пішохідного-велосипедним мостом і милуватися краєвидами з нього», – зазначив Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook.

Китай

У Китаї скляні мости стали настільки популярними, що вже відкрито декілька в різних провінціях.

«Дорога в хмарах» – пішохідний скляний міст у національному парку «Чжанцзяцзе». Він розташований у провінції Хунань і простягається над каньйоном на висоті 260 метрів над землею.

Міст відкрили для відвідувачів у 2016 році.

Крім проходження 430 метрів над каньйоном, тут можна випробувати й інші екстремальні розваги. Міст оснащений майданчиком для банджі-джампінгу (стрибки з кількаметрової висоти, під час яких людину закріплюють до опори еластичним канатом – ред.).

Також є гойдалки, на яких можна політати над безоднею.

Основа конструкції мосту сталева, а підлога складається із 99 скляних панелей. Кожна панель має 3 шари загартованого скла товщиною 5 сантиметрів. Міст є підвісним, а вся конструкція тримається на 4 стійках, вбитих у скелі.

Одразу після відкриття організатори вирішили здивувати гостей міцністю конструкції. Спочатку на міст запросили робітників із кувалдами, які по черзі пробували розбити скло. Після цього ним проїхав позашляховик вагою майже 2 тонни. Шкоди мосту це не завдало.

Розраховано, що цей міст може витримати 800 людей одночасно. Проте кількість відвідувачів була настільки великою, що через 2 тижні доступ до споруди обмежили. Зараз він використовується лише для записів модних показів та інших шоу.

Найдовшою у світі скляною спорудою є інший міст у Китаї. Це міст у провінції Хебей. Його довжина – 488 метрів.

Міст розташований між двома скелями на висоті 66-поверхового будинку.

Його відкрили для публіки в 2017 році. Міст може одночасно витримати до 3 тисяч людей, але для більшої безпечності на нього не пускають більше ніж 600 осіб.

Міст складається із понад тисячі скляних панелей завтовшки 4 сантиметри, через які можна побачити прірву в себе під ногами. Але на цьому екстрим не закінчується, адже чим ближче до середини мосту, тим більше він починає розхитуватися.

Грузія

Міст Миру – пішохідний міст через річку Кура, що протікає через столицю Грузії і з'єднує стару та нову частини Тбілісі.

Міст відкрили в 2010 році.

Конструкція складається зі сталевого каркаса, покритого склом. Довжина мосту – близько 156 метрів, а ширина – 5 метрів, із яких 2 метри займає пішохідна частина.

Кожного вечора на мосту загоряються майже 30 тисяч крихітних лампочок. У їхньому візерунку, за допомогою азбуки Морзе, зашифровано систему елементів Менделєєва, із яких складається тіло людини. Саме за це міст і отримав свою назву, адже нагадує людям, що всі ми складаємося з однакових елементів – незалежно від раси та статі.

США

Вежа Банку США – одна з найвищих споруд Лос-Анджелеса. Її висота складає приблизно 310 метрів. Із оглядових майданчиків цієї будівлі можна споглядати 360-градусну панораму всього міста.

Щоб їхати на 70-й поверх було цікавіше, в кабіні ліфта зробили прозору підлогу. А під нею – дзеркальні перекриття та різнокольорові світлодіодні трубки.

У 2016 році власники Вежі вирішили здивувати відвідувачів ще більше й збудували на зовнішньому боці споруди скляну гірку Skyslide («ковзання в небі»). Її стінки створені з надміцного скла товщиною 31,7 міліметра.

Кожен охочий може на 3 секунди зависнути в небі над містом на висоті 300 метрів і спуститися з 70-го на 69-й поверх. Гірка відкрита для екстремалів щодня з 9:00 до 23:00 години.

Це не єдина скляна споруда для поціновувачів екстриму в Сполучених Штатах. На другому за висотою хмарочосі Вілліс-Тауер у Чикаго також розташовано скляний оглядовий майданчик Skydeck («скляна палуба»).

Він складається із балконів, висунутих за межі самої будівлі, та дає можливість помилуватися краєвидом із висоти 412 метрів.

Через скляну підлогу товщиною 7,5 сантиметрів можна роздивитися усе життя мегаполіса просто в себе під ногами.

Таїланд

Порцію адреналіну пропонують відчути і відвідувачам хмарочосу МахаНакхон у Бангкоку. Наприкінці 2018 року тут відкрили прозору платформу, відірвану від землі на 314 метрів.

Усі охочі можуть прогулятися скляною підлогою у найвищій у Таїланді споруді та побачити місто з висоти пташиного польоту.

Піднятися до платформи можна ліфтом, який теж побудований зі скла.

Франція

У французьких Альпах на верхівці гори Егюій-дю-Міді («Шпиль Півдня») можна не лише насолодитися захопливим краєвидом гір, а й випробувати власну сміливість.

У 2015 році тут відкрився оглядовий майданчик, який отримав назву «Крок у безодню».

Це – гігантський скляний куб, який завис над майже 4-кілометровою прірвою. Грані складаються із 3 шарів спеціального загартованого скла, а кабіна тримається на металевих конструкціях, здатних витримувати шквальні пориви вітру.

Із майданчика можна побачити найвищу гору Західної Європи – Монблан та насолодитися краєвидами Альп і льодовиків під ногами.

Перед входом туристи обов’язково мають взуватися у спеціальне м’яке взуття, щоб не подряпати скло.