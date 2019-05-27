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27 Травень 2019, Київ 21:25
Новини | Події

Поліція відкрила провадження через пошкодження нового пішохідного мосту в Києві

Захисна скло-плівка, яку пошкодили на двох елементах скляної підлоги нового пішохідного мосту в Києві

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Поліція Києва розпочала кримінальне провадження через пошкодження нового пішохідного мосту біля Арки дружби народів в центрі столиці.

Провадження відкрите за статтею 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна). Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Згідно з повідомленням на сайті поліції, наразі правоохоронці перевіряють усі версії та встановлюють осіб, причетних до події.

Речниця поліції Києва Оксана Блищик заявила, що основні версії – акт вандалізму або хуліганство. Вона відкинула версію про пошкодження мосту за допомогою пострілу.

Відкриття «скляного» мосту в Києві у 12 фото
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Відкриття «скляного» мосту в Києві у 12 фото

У Києві відкрили новий пішохідно-велосипедний міст. Його маршрут сягає від Володимирської гірки до Арки дружби народів. На відкриття нового мосту прийшли тисячі киян та гостей столиці

Новий пішохідно-велосипедний міст у Києві відкрили 25 травня. Проте тимчасово частково перекрили вже наступного дня – через тріщину в склі. Поліція зафіксувала інцидент, але про порушення справи наразі не повідомлялося. Маршрут нового мосту пролягає від Володимирської гірки до Арки дружби народів. Будівництво мосту тривало 5 місяців.

Мер Києва Віталій Кличко пообіцяв, що пошкоджену плівку зі скла на пішохідному мосту у Києві відновлять за добу. Незабаром після цього у соцмережах з’явилося відео робіт з відновлення, на якому користувачі припустили, що поряд із пошкодженої плівкою, тріщини з’явилися і на сусідньому фрагменті скла на мосту.

Мер повідомив, що на мосту вирішили зняти для перевірки не лише пошкоджені фрагменти скла.

/**/ /**/ /**/ Пішохідно-велосипедний міст, що з’єднує парк «Володимирська гірка» з Аркою дружби народів. Таким чиним в історичному центрі столиці з’явиться новий великий туристичний маршрут – від Пейзажної алеї та аж до Києво-Печерської лаври. Київ, 25 травня 2019 року
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