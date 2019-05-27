Поліція відкрила провадження через пошкодження нового пішохідного мосту в Києві

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження через пошкодження нового пішохідного мосту біля Арки дружби народів в центрі столиці.

Провадження відкрите за статтею 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна). Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Згідно з повідомленням на сайті поліції, наразі правоохоронці перевіряють усі версії та встановлюють осіб, причетних до події.

Речниця поліції Києва Оксана Блищик заявила, що основні версії – акт вандалізму або хуліганство. Вона відкинула версію про пошкодження мосту за допомогою пострілу.

Новий пішохідно-велосипедний міст у Києві відкрили 25 травня. Проте тимчасово частково перекрили вже наступного дня – через тріщину в склі. Поліція зафіксувала інцидент, але про порушення справи наразі не повідомлялося. Маршрут нового мосту пролягає від Володимирської гірки до Арки дружби народів. Будівництво мосту тривало 5 місяців.

Мер Києва Віталій Кличко пообіцяв, що пошкоджену плівку зі скла на пішохідному мосту у Києві відновлять за добу. Незабаром після цього у соцмережах з’явилося відео робіт з відновлення, на якому користувачі припустили, що поряд із пошкодженої плівкою, тріщини з’явилися і на сусідньому фрагменті скла на мосту.

Мер повідомив, що на мосту вирішили зняти для перевірки не лише пошкоджені фрагменти скла.