В ОП повідомили, кого розглядають на посаду голови КМДА

Президент України Володимир Зеленський розглядає кількох претендентів на посаду голови Київської міської державної адміністрації, зокрема і нинішнього керівника, мера Києва Віталія Кличка, заявив керівник Офісу президента Андрій Богдан.

«На сьогоднішній день, наскільки мені відомо, є декілька кандидатур, але це політичне рішення і політична відповідальність президента. На зустрічах із паном Кличком, я йому говорив, що він – теж один із претендентів, оскільки він – відома публічна особа. І якщо народ і влада побачать, що справи в Києві змінилися, то він може бути перепризначений», – сказав Богдан 30 липня в Києві.

При цьому, відповідаючи на запитання, чи перепризначать Кличка після його звільнення з посади голови КМДА, як цього вимагає рішення Конституційного суду від 2003 року, Богдан зауважив, що вказане рішення КСУ не стосується законів про місцеві міські адміністрації і про місто Київ, які змінювалися.

Богдан заявив, що Кличко був призначений головою Київської міськадміністрації, згідно з Конституцією і законами України, і складає свої повноваження, як і всі голови місцевих державних адміністрацій, перед новообраним президентом.

24 липня речник прем’єр-міністра Василь Рябчук повідомив, що Кабінет міністрів отримав прохання від президента Зеленського звільнити Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації. Сам мер Києва заявив, що «здаватися не буде».

Згідно з Конституцією, голову Київської міської державної адміністрації призначає і звільняє президент за поданням уряду. Водночас відповідно до рішення Конституційного суду, Київську міську державну адміністрацію має очолювати лише особа, обрана Київським міським головою.

Віталій Кличко вперше обраний Київським міським головою з 5 червня 2014 року. Посаду голови КМДА він обіймає з 25 червня.

Кабмін має намір на найближчому засіданні розглянути подання на звільнення Кличка, повідомив минулого тижня прем’єр Володимир Гройсман.