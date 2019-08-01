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01 Серпень 2019, Київ 11:43
Новини | Політика

Кличко звернувся до НАБУ через заяву Богдана

Кличко очікує, що слідство встановить, «хто, від чийого імені і з якою пропозицією» звертався до Богдана

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Мер Києва Віталій Кличко звернувся до Національного антикорупційного бюро через заяву голови Офісу президента Андрія Богдана щодо нібито запропонованого йому хабаря.

«30 липня 2019 року на прес-конференції пан Богдан заявив представникам ЗМІ, що йому, в розмові, пропонували хабар в 20 мільйонів доларів. І, нібито, ця розмова була здійснена в інтересах Київського міського голови, тобто у моїх інтересах. Я не уповноважував жодну особу на подібні «переговори»! А такі висловлювання пана Богдана, який є керівником Офісу президента України, підлягають перевірці у рамках досудового розслідування, оскільки можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень», – мовиться у повідомленні Кличка.

Він очікує, що слідство встановить, «хто, від чийого імені і з якою пропозицією» звертався до Богдана.

«Після цього слідчі мають або оголосити підозри встановленим особам, або я буду вимагати від пана Богдана вибачень за розповсюдження неправдивої інформації», – наголосив мер Києва.

Офіс президента України має намір звернутися до правоохоронних органів для перевірки ймовірних зловживань під час будівництва і реконструкції мостів у Києві, повідомив на пресконференції 30 липня голова ОП Андрій Богдан. За його словами, можливі зловживання стосуються будівництва Подільсько-Воскресенського моста, реконструкції Шулявського мосту й так званого «скляного» пішохідного мосту в центрі Києва.

24 липня речник прем’єр-міністра Василь Рябчук повідомив, що Кабінет міністрів отримав прохання від президента Зеленського звільнити Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації. Сам мер Києва заявив, що «здаватися не буде».

Згідно з Конституцією, голову Київської міської державної адміністрації призначає і звільняє президент за поданням уряду. Водночас відповідно до рішення Конституційного суду, Київську міську державну адміністрацію має очолювати лише особа, обрана Київським міським головою.

Віталій Кличко вперше обраний Київським міським головою з 5 червня 2014 року. Посаду голови КМДА він обіймає з 25 червня того ж року.

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