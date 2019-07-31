Кличко – «яскравий промінь у відносній темряві» – адвокат Трампа

«Мер Віталій Кличко був великим чемпіоном у важкій вазі, і він – справжній патріот України. Київ іще ніколи не був кращим. Він – яскравий промінь у відносній темряві», – так про зустріч із Кличком у Нью-Йорку написав адвокат Дональда Трампа і колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані.

Раніше Кличко написав у фейсбуці: «На запрошення мого старого друга й одного з найавторитетніших мерів світу Руді Джуліані зустрівся з ним у Нью-Йорку. Обговорили ситуацію в Україні, перспективи подальшої співпраці США та України».

Говорили, зокрема, про співпрацю між країнами і місцеве самоврядування, додав мер.

«Домовилися, що наступного разу зустрічаємося з Руді в Києві», – зазначив мер української столиці.

24 липня речник прем’єр-міністра Василь Рябчук повідомив, що Кабінет міністрів отримав прохання від президента Володимира Зеленського звільнити Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації. Кабмін має намір на найближчому засіданні розглянути подання на звільнення Кличка, сказав у відповідь прем’єр Володимир Гройсман. Сам мер Києва заявив, що «здаватися не буде».

Відповідно до чинного законодавства, з одного боку, голів місцевих державних адміністрацій призначає на посаду президент України за поданням Кабінету міністрів на строк повноважень президента, і в разі обрання нового президента голови місцевих держадміністрацій продовжують здійснювати свої повноваження до призначення нових голів. Крім того, президент має право достроково припинити повноваження голів місцевих держадміністрацій тільки у двох випадках: у разі прийняття відставки голови відповідної держадміністрації чи подання прем’єр-міністра про таке дострокове припинення повноважень.

Із іншого боку, через столичний статус Києва саме Київська міська державна адміністрація, на відміну від усіх інших держадміністрацій, має особливості, бо є також виконавчим органом Київської міської ради. Конституційний суд України раніше дійшов висновку, що Київську міську державну адміністрацію може очолювати лише особа, що обрана Київським міським головою і очолює міськраду, і тільки її президент України має призначати головою Київської міської державної адміністрації. У Зеленського заявляють, що це рішення вже не актуальне.

Віталій Кличко, обраний Київським міським головою у травні 2014 року, був призначений головою КМДА в червні того ж року.