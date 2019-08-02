(Друкуємо мовою оригіналу)

Как в Луганске реагируют на смену украинской власти? Почему приезжим настроения местных напоминают перекати-поле? Слушательница Радио Донбасс.Реалии – переселенка из Луганска Ирина, которая ездит в оккупированный город, поделилась своим наблюдениями.

– Вот что практически невозможно понять в оккупированном Луганске, так это политических настроений. Помните перекати-поле? Куда ветер подует, туда его и понесет. Так и в Луганске. Как меняется власть в Украине, так и сразу же меняется: «А кто же виноват?»

Раньше ведь как было? Во всем виноват Порошенко. Спрашиваю: «А в чем именно?». В Майдане. Это он его организовал. Еще одна версия, он попросил американцев его организовать. В том, что никто не услышал Донбасс. Партия регионов предала Донбасс? Тоже Порошенко виноват! Это он их и заставил. «Оппозиционный блок» кричит, что он за Донбасс, но при этом ничего не делает? Тоже Порошенко виноват, а чего он их не посадил? Кого-то посадил, все равно виноват, а чего он «наших» садит, не хочет слышать Донбасс? Проиграл президентские выборы? Тоже виноват. А чЁ он? Вот это «А чЁ он?» – это что-то вроде «ой, все». Фраза, которая заканчивает любой разговор, когда аргументов уже нет.

И вот президентом Украины становится Владимир Зеленский. Казалось бы, вот тот Порошенко, который во всем виноват, теперь не будет мешать. Но нет! После второго тура тут радостно хлопали в ладоши: «Вот теперь заживем». А почему заживем? «Ну так как, – объясняют мне, – обещал мир, вернуть хорошие отношения с Россией, нам автономию дать, будем себе развиваться и никто не будет мешать». А сейчас кто мешает? А ответа нет. Все! Порошенко же больше не виноват, он уже не президент.

Неделя, вторая… и все. Владимир Зеленский такой же «бяка», как и прошлый президент. Где мир, дружба и жвачка с Россией? Где Украина с пенсиями и прочим счастьем? Где вода и газ? Где все украинское, что обещали? И тут снова вопрос. А Украина при чем? Вы же хотели нового президента, чтоб вам давали развиваться самостоятельно. Чтобы вы шли, куда угодно, но только не туда... не в эту «сине-желтую». И знаете, что я слышу в ответ? «Недолго Зеленскому быть у власти, сейчас вернутся наши «Регионы» и он поймет, что значит не уважать Донбасс. Выиграет «Оппозиционный блок», выйдет Ефремов, вернутся все те, кого выгнали после Майдана…и за-а-а-аживем».

Такое настроение было ровно до результатов парламентских выборов. «Оппозиционный блок» в Раде, Ефремов вышел на свободу. Зажили? Нет! А знаете почему? Потому что: «А чего эти бандюганы восток представляют? Думают, мы забыли, как они нас кинули? Где они были, когда нас 5 лет бомбили? Почему не защищали русский язык и нашу независимость? А почему Медведчук решил, что мы вернемся в состав Украины, кто ему дал право? Да, кто вообще за них голосовал?»…

Как говорили: «Кто поймет русскую душу?», так вот еще сложнее понять душу, которая зомбирована «русским миром». Снова тут будут ждать новый ветер, который опять как-нибудь направит перекати-поле.

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