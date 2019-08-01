Vice News назвав війну в Україні громадянською. Як реагувати?

«Громадянська війна» в Україні – на сторінках поважного світового видання. Американський Vice News видав репортаж, у якому назвав конфлікт на Донбасі саме так: «громадянським». Що це, помилка редактора чи позиція видання, і як має Україна реагувати на такі інциденти?

«Ультраправі екстремісти використовують громадянську війну в Україні як полігон. Вони повертаються додому» – це заголовок матеріалу, який вчора увечері вийшов на сайті американського видання Vice News. У своєму матеріалі Тім Хуме розповідає про ультраправих націоналістів, які начебто пов’язані з полком «Азов». При цьому автор називає агресію Росії проти України на окремих територіях Луганщини та Донеччини громадянською війною.

Радіо Свобода запитало Vice через редакційну пошту: що це – помилка чи редакційний словник? Щойно відповідь буде – ми обов'язково поділимося з вами аргументацією видання.

В іноземних ЗМІ війну на Донбасі не вперше називають громадянською. Медіаексперт Наталія Лігачова вважає, що причина цьому – користування російськими джерелами та риторика деяких українських політиків.

«Тут може бути тільки одне: знову було закинуто (цю тезу – ред.) певними олігархами, бізнесменами, політиками, починаючи з Ігоря Коломойського і закінчуючи Віктором Медведчуком і представників ОПЗЖ. Ми знаємо, що у 2014 році багато західних ЗМІ вже називали ці події громадянською війною або громадянським конфліктом. Тобто це може бути нова хвиля від західних ЗМІ у зв'язку з тим, що проросійські політики в Україні почали знову часто поширювати думку про «громадянську війну», – коментує Наталія Лігачова.

Директорка ГО «Детектор Медіа» Галина Петренко вважає, що таку риторику треба зупиняти, бо якщо не протидіяти, то вона може ще більше ширитися. Помилку потрібно виправити, але – хто саме це має робити?

«Якщо порівнювати з комерційним PR, то зрозуміло, що якщо щось погане написали про особу або компанію, то ця компанія і має відповісти. В даному випадку хто зараз від України може це говорити? Скільки зараз інституцій державних працюють в очікуванні переформатування влади і приходу нових людей, а насправді так може відреагувати і громадянське суспільство, не чекаючи, поки офіційні державні органи щось зроблять. Всілякі петиції, крик у соцмережах і пряме апелювання до цього медіа також можуть спрацювати», – каже Галина Петренко.

Експерт-міжнародник Олег Рибачук вважає, що, в першу чергу, на такі інциденти має реагувати президент України та його команда, адже зовнішня політика – це безпосередня відповідальність наразі Володимира Зеленського.

«Навіть зараз, коли ми фактично президентська республіка, але за Конституцією президент відповідає за зовнішню політику, тому він не може не реагувати на подібні речі. Тим паче, що у нього планується візит в Штати. Його команда має дуже чітко розставити акценти про те, як все починалося, і регулярні війська якої країни перебувають на нашій території», – наголошує Олег Рибачук.