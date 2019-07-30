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Жёлтый чемодан, наполненный аудио- и видеокассетами, старыми бобинами – на первый взгляд, куча устаревших вещей, но на самом деле в чемодане – настоящий культурный клад. Это трагическая история людей, насильно вывезенных из родных краев. Записи фольклорных экспедиций Владимира Пержило, музыканта и фольклориста, которые он сделал в 70-х и 90-х годах прошлого века на юге и востоке Украины и в Поволжье, сейчас пытаются оцифровать и издать энтузиасты.

У Виктории Данелян, куратора проекта «Sound ID», чемодан, наполненный музыкой, оказался случайно – вместо арт-объекта он стал основой для культурного проекта.

Там записи украинского фольклора от тех людей, которые были переселены на восток Украины и в Поволжье после операции «Висла»

«Мне этот чемодан привёз Иван Ирчакивский, преподаватель музыкальной школы из Бибрки Львовской области. Мы проходили вместе обучение, и на предпоследнем модуле Иван сказал, что его сосед принёс чемодан с аудио- и видеокассетами, и бобинами. Это материалы с экспедиций 70-х и 90-х годов, там записи украинского фольклора от тех людей, которые были переселены на восток Украины и в Поволжье после операции «Висла», – рассказывает Виктория Данелян. Тогда и возникла идея оцифровать записи, чтобы сохранить этот материал для истории.

Так родилась идея проекта «Sound ID» – и уже в августе можно будет познакомиться с результатами его работы. Специально для «Sound ID» был объявлен конкурс культурных проектов для медиахудожников из Беларуси, Словакии, Польши и Украины. Участники будут работать со звуком, видео и интернет-артом. Кроме того, к проекту привлекли исследователей, которые работают с медиа-архивами и фольклором.

Владимир Пержило родился на территории современной Польши, это земли, где жили лемки. Неизвестно, принадлежал ли он сам к этому народу, однако собирал, среди прочего, и лемковский фольклор.

«Он записывал и просто беседы, анекдоты и байки. Его интересовала и политическая среда, которая влияет на то, как человек помнит свою историю», – рассказывает второй куратор «Sound ID» Татьяна Цвелодуб.

​По словам кураторов проекта, в интервью Владимир Пержило говорил о том, что культурный материал вымирает вместе с людьми. Песни забываются, как только их перестают петь.

Также Пержило в своих записях отмечал страх людей говорить на украинском с фольклористом.

«Люди несли эту память языка и песен, а потом их не стало. И будущие поколения, возможно, и не споют этих песен. Мне кажется, что этот проект позволит уцепить ту историю, которая сохранилась только в людях», – говорит Виктория Данелян.

Какого-то человека уже нет, осталась только кассета с его песнями

У Владимира Пержило было несколько этапов экспедиций – в 70-х и в 90-х годах прошлого века. «В одной из своих статей он сравнивает, как все изменилось. Какого-то человека уже нет, осталась только кассета с его песнями. Ещё мы обратили внимание, что в своих записях он делает акцент на том, что Украина больше адресует свою культуру западным диаспорам. А восточная часть изолирована», – рассказывает Татьяна Цвелодуб.

Во что выльется идея с созданием архива, Татьяна и Виктория уверенно сказать пока не могут: признаются, что самим интересно посмотреть на результат.

«Ожидаем, что это будет качественный архив. Открытый, цифровой архив, которым смогут пользоваться все – от детей в школе, заканчивая исследователями. Чтобы это был живой материал, которым могли бы пользоваться люди в культурных нуждах и нуждах искусства», – говорит Виктория Данелян.

«Антропологический аспект тоже берём, не только фольклорный или лингвистический. Мы открыли поле и ждём, что прорастёт», – дополняет Татьяна Цвелодуб.

«Меня интересует звуковая составляющая: музыка, голоса, шумы. И очень интересно, как можно будет работать с этим материалом. Как его визуализировать, либо сделать звуковые инсталяции. Думаю, что у людей, которые откроют этот архив, у них родятся какие-то свои образы и ассоциации, поэтому очень интересно, как это всё будет развиваться», – делится своими ожиданиями Виктория Данелян.

Главная задача – чтобы после открытия архива «чемодан» продолжал жить. Архив презентуют не только в Украине, но и в странах, откуда родом медиахудожники, работающие с архивом. Виктория и Татьяна надеются, что материалы из экспедиций Владимира Пержило смогут стать наследием этномузеев.

Владимир Пержило – это тот человек, которым стоит гордиться

«Если возвращаться к личности Владимира Пержило, то очень важно, чтобы о нём была информация. Ведь это тот человек, которым стоит гордиться. Он пытался связать всю нашу культуру воедино, пытался показать, как использовался язык и фольклор, для чего это нужно», – говорит Татьяна Цвелодуб.

Этот чемодан – как человеческая жизнь, отмечают Татьяна и Виктория, и поэтому очень интересно понять, как там всё устроено, и поделиться этим наследием с людьми.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту

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